Женщина пострадала при пожаре в алтайском селе
Ее госпитализировали
02 января 2025, 10:15, ИА Амител
Пожар в селе Михайловка / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар в двухквартирном частном доме потушили в селе Михайловка Усть-Калманского района Алтайского края. Инцидент случился 1 января.
Как рассказали в МЧС, площадь возгорания составила два "квадрата", в жилище горели личные вещи.
На месте работали пять огнеборцев на двух пожарных машинах. Спасена женщина – ее госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.
"Предварительная причина пожара – неосторожность при курении", – подчеркнули в ведомстве.
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