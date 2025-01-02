Женщина пострадала при пожаре в алтайском селе

Ее госпитализировали

02 января 2025, 10:15, ИА Амител

Пожар в селе Михайловка / Фото: МЧС Алтайского края

Пожар в двухквартирном частном доме потушили в селе Михайловка Усть-Калманского района Алтайского края. Инцидент случился 1 января.

Как рассказали в МЧС, площадь возгорания составила два "квадрата", в жилище горели личные вещи.

На месте работали пять огнеборцев на двух пожарных машинах. Спасена женщина – ее госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.