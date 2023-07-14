Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на Алтае

Один из водителей выехал на встречку

14 июля 2023, 14:37, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Горно-Алтайске при столкновении двух автомобилей пострадала женщина, сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась 13 июля около 12:35 в районе дома № 2 по улице Земляничной. 29-летний водитель на Toyota Voxy выехал на встречку и врезался в Kia Sportage (от удара машина перевернулась), за рулем которой находилась 43-летняя женщина.

В результате ДТП горожанка обращалась в больницу за медпомощью. Не госпитализирована.

На горожанина завели протокол по делу об административном правонарушении.