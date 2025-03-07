Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на Алтае

Один из водителей не уступил дорогу при повороте

07 марта 2025, 20:46, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 6 марта около 17:00 возле дома № 167 по проспекту Коммунистическому.

69-летний горожанин на Nissan Almera при повороте не уступил дорогу едущей во встречном направлении прямо Toyota Gaia и допустил столкновение.

В результате в республиканскую больницу с ушибами доставили 35-летнюю пассажирку Nissan. Госпитализация ей не потребовалась.

В отношении виновника аварии возбудили административное расследование.