Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на Алтае
Один из водителей не уступил дорогу при повороте
07 марта 2025, 20:46, ИА Амител
ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай
Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 6 марта около 17:00 возле дома № 167 по проспекту Коммунистическому.
69-летний горожанин на Nissan Almera при повороте не уступил дорогу едущей во встречном направлении прямо Toyota Gaia и допустил столкновение.
В результате в республиканскую больницу с ушибами доставили 35-летнюю пассажирку Nissan. Госпитализация ей не потребовалась.
В отношении виновника аварии возбудили административное расследование.
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