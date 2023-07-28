Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в центре Барнаула

Авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина

28 июля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции Барнаула поделились подробностями ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитины, где столкнулись два легковых авто.

Предварительно установили, что 62-летний мужчина ехал на "Ниве" и на регулируемом перекрестке при повороте налево на "зеленый" не уступил дорогу, в результате чего столкнулся со встречной Toyota Kluger под управлением 32-летнего водителя. После этого Toyota врезалась в светофор.

В результате произошедшего пострадала 76-летняя пассажирка "Нивы". Ей оказали медпомощь в горбольнице № 1, не госпитализирована.

Ранее в Госавтоинспекции также раскрыли детали аварии с переворотом автомобиля напротив "Ашана".