Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в центре Барнаула
Авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина
28 июля 2023, 12:15, ИА Амител
В Госавтоинспекции Барнаула поделились подробностями ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитины, где столкнулись два легковых авто.
Предварительно установили, что 62-летний мужчина ехал на "Ниве" и на регулируемом перекрестке при повороте налево на "зеленый" не уступил дорогу, в результате чего столкнулся со встречной Toyota Kluger под управлением 32-летнего водителя. После этого Toyota врезалась в светофор.
В результате произошедшего пострадала 76-летняя пассажирка "Нивы". Ей оказали медпомощь в горбольнице № 1, не госпитализирована.
Ранее в Госавтоинспекции также раскрыли детали аварии с переворотом автомобиля напротив "Ашана".
12:20:20 28-07-2023
ЭТО ЧТО ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ? Что ни сообщение, то ДТП! Прочитайте новости АМИКА! Наверное, надо что-то делать, усиливать работу, проводить проверки....
14:21:43 28-07-2023
Да какое-то массовое положение болта на ПДД наблюдается на дорогах города. Каждый день езжу и все хуже и хуже становится дорожная обстановка, люди как бессмертные ездят, наплевать на все и всех, ему надо, он и прет.
19:37:42 28-07-2023
а телефоны! все сидят в телефонах! Даже водитель ОТ. Администрация, что то будем уже делать с этим?