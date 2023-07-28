НОВОСТИПроисшествия

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в центре Барнаула

Авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина

28 июля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции Барнаула поделились подробностями ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитины, где столкнулись два легковых авто.

Предварительно установили, что 62-летний мужчина ехал на "Ниве" и на регулируемом перекрестке при повороте налево на "зеленый" не уступил дорогу, в результате чего столкнулся со встречной Toyota Kluger под управлением 32-летнего водителя. После этого Toyota врезалась в светофор.

В результате произошедшего пострадала 76-летняя пассажирка "Нивы". Ей оказали медпомощь в горбольнице № 1, не госпитализирована.

Ранее в Госавтоинспекции также раскрыли детали аварии с переворотом автомобиля напротив "Ашана".

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:20:20 28-07-2023

ЭТО ЧТО ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ? Что ни сообщение, то ДТП! Прочитайте новости АМИКА! Наверное, надо что-то делать, усиливать работу, проводить проверки....

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:43 28-07-2023

Да какое-то массовое положение болта на ПДД наблюдается на дорогах города. Каждый день езжу и все хуже и хуже становится дорожная обстановка, люди как бессмертные ездят, наплевать на все и всех, ему надо, он и прет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:37:42 28-07-2023

а телефоны! все сидят в телефонах! Даже водитель ОТ. Администрация, что то будем уже делать с этим?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров