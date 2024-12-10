Женщина пострадала при столкновении двух китайских авто на Алтае
Один из водителей не выдержал безопасную дистанцию
10 декабря 2024, 13:29, ИА Амител
В Горно-Алтайске в результате столкновения автомобилей пострадал один из водителей, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 9 декабря около 14:05 в районе дома № 116 по пр. Коммунистическому. 36-летний местный житель за рулем Li L6 Max не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся впереди автомобиль Geely Coolray, за рулем которого находилась 40-летняя горожанка.
"В результате ДТП в республиканскую больницу была доставлена женщина-водитель. Госпитализация ей не потребовалась", – рассказали в полиции.
В отношении виновного в аварии составили административный материал по статье о нарушении правил расположения машины на проезжей части.
13:55:36 10-12-2024
Не сработала система предотвращения столкновения у китайца за 6 млн?
14:18:11 10-12-2024
RUSSKIY (13:55:36 10-12-2024) Не сработала система предотвращения столкновения у китайца з... Отключил наверное систему, дрифтонуть.
14:01:48 10-12-2024
И руль левый... Запретить?
14:16:04 10-12-2024
И чего, неужели все трезвые?