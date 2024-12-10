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Женщина пострадала при столкновении двух китайских авто на Алтае

Один из водителей не выдержал безопасную дистанцию

10 декабря 2024, 13:29, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай
ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске в результате столкновения автомобилей пострадал один из водителей, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 9 декабря около 14:05 в районе дома № 116 по пр. Коммунистическому. 36-летний местный житель за рулем Li L6 Max не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся впереди автомобиль Geely Coolray, за рулем которого находилась 40-летняя горожанка.

"В результате ДТП в республиканскую больницу была доставлена женщина-водитель. Госпитализация ей не потребовалась", – рассказали в полиции.

В отношении виновного в аварии составили административный материал по статье о нарушении правил расположения машины на проезжей части.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 4

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RUSSKIY

13:55:36 10-12-2024

Не сработала система предотвращения столкновения у китайца за 6 млн?

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Гость

14:18:11 10-12-2024

RUSSKIY (13:55:36 10-12-2024) Не сработала система предотвращения столкновения у китайца з... Отключил наверное систему, дрифтонуть.

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Гость

14:01:48 10-12-2024

И руль левый... Запретить?

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Гость

14:16:04 10-12-2024

И чего, неужели все трезвые?

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