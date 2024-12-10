Женщина пострадала при столкновении двух китайских авто на Алтае

Один из водителей не выдержал безопасную дистанцию

10 декабря 2024, 13:29, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске в результате столкновения автомобилей пострадал один из водителей, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 9 декабря около 14:05 в районе дома № 116 по пр. Коммунистическому. 36-летний местный житель за рулем Li L6 Max не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся впереди автомобиль Geely Coolray, за рулем которого находилась 40-летняя горожанка.

"В результате ДТП в республиканскую больницу была доставлена женщина-водитель. Госпитализация ей не потребовалась", – рассказали в полиции.

В отношении виновного в аварии составили административный материал по статье о нарушении правил расположения машины на проезжей части.