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Женщина пострадала при столкновении с маршруткой в Барнауле

Автомобилистка проехала на красный

18 декабря 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Женщина пострадала в результате ДТП в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.

Авария случилась утром 18 декабря на Павловском тракте. 58-летняя горожанка на Toyota Corolla проехала на красный и столкнулась с маршруткой № 150.

"В результате ДТП автомобилистка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи", – рассказали в ведомстве.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

11:19:44 18-12-2023

Не следует нарушать ПДД! Главное, чтоб невиновные не пострадали!

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Элен без ребят

18:05:09 18-12-2023

ПДД написаны кровью. просто об этом всегда нужно помнить.

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