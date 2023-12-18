Женщина пострадала при столкновении с маршруткой в Барнауле
Автомобилистка проехала на красный
18 декабря 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Женщина пострадала в результате ДТП в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.
Авария случилась утром 18 декабря на Павловском тракте. 58-летняя горожанка на Toyota Corolla проехала на красный и столкнулась с маршруткой № 150.
"В результате ДТП автомобилистка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи", – рассказали в ведомстве.
11:19:44 18-12-2023
Не следует нарушать ПДД! Главное, чтоб невиновные не пострадали!
18:05:09 18-12-2023
ПДД написаны кровью. просто об этом всегда нужно помнить.