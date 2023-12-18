Женщина пострадала при столкновении с маршруткой в Барнауле

Автомобилистка проехала на красный

18 декабря 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Женщина пострадала в результате ДТП в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.

Авария случилась утром 18 декабря на Павловском тракте. 58-летняя горожанка на Toyota Corolla проехала на красный и столкнулась с маршруткой № 150.

"В результате ДТП автомобилистка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи", – рассказали в ведомстве.