Женщина пострадала в Барнауле в результате ДТП у трамвайной остановки
28-летний водитель за рулем Mazda 6 допустил столкновение с Toyota Picnic под управлением 57-летнего мужчины — от удара последняя отлетела в остановку
06 июня 2024, 21:12, ИА Амител
Женщина пострадала на трамвайной остановке на улице Власихинской, в которую врезался автомобиль. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Барнаула.
По предварительной информации, 28-летний водитель за рулем Mazda 6 допустил столкновение с Toyota Picnic под управлением 57-летнего мужчины, который двигался по улице во встречном направлении.
После столкновения Toyota отбросило на трамвайную остановку. В результате травмы получила женщина, ожидающая трамвай на данной остановке. Она доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.
Обстоятельства инцидента выясняются, проверка продолжается.
07:13:33 07-06-2024
Я не понял кто на встречку вылез
08:09:39 07-06-2024
пьяный маздоводец то был??? я видел кого то милиция там крутила - буйствовал
либо пьяный либо ширнулся и за руль