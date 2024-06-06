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Женщина пострадала в Барнауле в результате ДТП у трамвайной остановки

28-летний водитель за рулем Mazda 6 допустил столкновение с Toyota Picnic под управлением 57-летнего мужчины — от удара последняя отлетела в остановку

06 июня 2024, 21:12, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Женщина пострадала на трамвайной остановке на улице Власихинской, в которую врезался автомобиль. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Барнаула.

По предварительной информации, 28-летний водитель за рулем Mazda 6 допустил столкновение с Toyota Picnic под управлением 57-летнего мужчины, который двигался по улице во встречном направлении.

После столкновения Toyota отбросило на трамвайную остановку. В результате травмы получила женщина, ожидающая трамвай на данной остановке. Она доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.

Обстоятельства инцидента выясняются, проверка продолжается.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

07:13:33 07-06-2024

Я не понял кто на встречку вылез

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Гость

08:09:39 07-06-2024

пьяный маздоводец то был??? я видел кого то милиция там крутила - буйствовал
либо пьяный либо ширнулся и за руль

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