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Женщина пострадала во время ночного пожара в Бийске

Горели частный дом и легковой автомобиль

11 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Женщина пострадала во время пожара на улице Севастопольской в Бийске, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание частного дома и легковушки произошло в ночь на 11 марта.

В тушении участвовали 16 специалистов на четырех единицах техники. Работало два звена газодымозащитной службы.

Пожар потушили на площади 80 "квадратов". Пострадала 62-летняя женщина.

"Предварительная причина пожара – нарушение монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.

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