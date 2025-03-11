Женщина пострадала во время ночного пожара в Бийске
Горели частный дом и легковой автомобиль
11 марта 2025, 10:30, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Женщина пострадала во время пожара на улице Севастопольской в Бийске, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание частного дома и легковушки произошло в ночь на 11 марта.
В тушении участвовали 16 специалистов на четырех единицах техники. Работало два звена газодымозащитной службы.
Пожар потушили на площади 80 "квадратов". Пострадала 62-летняя женщина.
"Предварительная причина пожара – нарушение монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.
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