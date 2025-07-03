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Женщина потребовала с новосибирской клиники 5,4 млн рублей за неудачную пластику

По словам пострадавшей, на щеках у нее появились валики, а на подбородке — "дырка"

03 июля 2025, 23:15, ИА Амител

Последствия операции / Фото: предоставлено героиней материала "КП-Новосибирск"
Последствия операции / Фото: предоставлено героиней материала "КП-Новосибирск"

Суд начал рассматривать дело 49-летней Натальи из Владивостока, которая обвинила новосибирскую клинику в неудачной пластике. Как сообщает "КП-Новосибирск", женщина обратилась к хирургу для избавления от морщин, но в конечном счете получила воспаление и некроз. 

Наталья мечтала прийти красивой на первую школьную линейку своей дочери. Ради этого она решилась на подтяжку лица и убедила мужа, который очень переживал за супругу. 

"Но без согласования со мной операцию вместе с хирургом проводил его ученик. Персонал клиники и этот ученик не скрывали данный факт, заявляли, что "надо же молодым хирургам на ком-то учиться", — рассказала жительница Владивостока. 

Когда на пятый день женщине сняли повязку и она попросила сфотографировать на телефон ее подбородок, то увидела там сильнейшее воспаление. У женщины уже развивался некроз. На реабилитацию ушло еще более 200 тысяч рублей, но она не принесла результата. 

"Хирургу в другой клинике пришлось вытаскивать из раны скопление ниток: он был в ужасе, как вообще можно было так провести операцию. У меня теперь дырка вместо подбородка, изуродовано лицо! Над левым глазом начала нависать кожа, на щеках с обеих сторон появились "валики", — рассказала пострадавшая.

Сибирячка подала иск в суд и потребовала с клиники 5,4 млн рублей. В эту сумму входят стоимость операции, реабилитации, а также штрафы за то, что клиника не сразу выполнила указанные в претензии требования. Компенсация морального вреда в этой сумме — всего 500 тысяч рублей.

Наталья написала претензию в клинику, потребовала вернуть деньги за обе операции. На что получила официальный ответ: ей предложили принять участие во врачебной комиссии с независимым экспертом. Однако каких-либо вариантов исправления ситуации ей так и не предложили. 

Новосибирская область Здоровье

Комментарии 6

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Гость

08:29:11 04-07-2025

Красота требует жертв. Пусть расценивает себя как очередная жертва.

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Musik

08:53:00 04-07-2025

пока не ясно - надо договор читать по буквам.

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Гость

08:54:58 04-07-2025

Ребенку 7, ей 49. Старородящая...

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гость

10:19:12 04-07-2025

Гость (08:54:58 04-07-2025) Ребенку 7, ей 49. Старородящая...... Какое это имеет отношение к операции?

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Гость

00:51:09 05-07-2025

гость (10:19:12 04-07-2025) Какое это имеет отношение к операции?... огромное. состояние кожи, психики, организма и пр. это комплексная проблема!!! и за собой так внезапно не следят, не бывает хоба - и лицо. нужно было начинать в 28!! дада

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Гость

10:08:56 04-07-2025

Покажите дырку

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