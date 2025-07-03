Женщина потребовала с новосибирской клиники 5,4 млн рублей за неудачную пластику

По словам пострадавшей, на щеках у нее появились валики, а на подбородке — "дырка"

03 июля 2025, 23:15, ИА Амител

Последствия операции / Фото: предоставлено героиней материала "КП-Новосибирск"

Суд начал рассматривать дело 49-летней Натальи из Владивостока, которая обвинила новосибирскую клинику в неудачной пластике. Как сообщает "КП-Новосибирск", женщина обратилась к хирургу для избавления от морщин, но в конечном счете получила воспаление и некроз.

Наталья мечтала прийти красивой на первую школьную линейку своей дочери. Ради этого она решилась на подтяжку лица и убедила мужа, который очень переживал за супругу.

"Но без согласования со мной операцию вместе с хирургом проводил его ученик. Персонал клиники и этот ученик не скрывали данный факт, заявляли, что "надо же молодым хирургам на ком-то учиться", — рассказала жительница Владивостока.

Когда на пятый день женщине сняли повязку и она попросила сфотографировать на телефон ее подбородок, то увидела там сильнейшее воспаление. У женщины уже развивался некроз. На реабилитацию ушло еще более 200 тысяч рублей, но она не принесла результата.

"Хирургу в другой клинике пришлось вытаскивать из раны скопление ниток: он был в ужасе, как вообще можно было так провести операцию. У меня теперь дырка вместо подбородка, изуродовано лицо! Над левым глазом начала нависать кожа, на щеках с обеих сторон появились "валики", — рассказала пострадавшая.

Сибирячка подала иск в суд и потребовала с клиники 5,4 млн рублей. В эту сумму входят стоимость операции, реабилитации, а также штрафы за то, что клиника не сразу выполнила указанные в претензии требования. Компенсация морального вреда в этой сумме — всего 500 тысяч рублей.

Наталья написала претензию в клинику, потребовала вернуть деньги за обе операции. На что получила официальный ответ: ей предложили принять участие во врачебной комиссии с независимым экспертом. Однако каких-либо вариантов исправления ситуации ей так и не предложили.