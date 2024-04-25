Женщина привязала собаку к машине и протащила по дороге в Красноярске
Пес шел за ней с больной лапой
25 апреля 2024, 12:10, ИА Амител
Алабай бежит за машиной / Кадр из видео Kras Mash
В Красноярске женщина привязала собаку к машине и протащила по дороге. Об этом сообщает Kras Mash.
Алабая с больной лапой хозяйка пыталась загрузить в багажник, но не смогла. Тогда она привязала его к авто и поехала. Пес с травмированным суставом вынужден был плестись следом, пока женщина не одумалась и не остановилась, чтобы повести его пешком.
Предположительно, хозяйка пыталась отвезти питомца в ветклинику, но не самым гуманным образом.
Волонтеры и зоозащитники требуют забрать собаку у женщины. За пса также начали вступаться представители власти.
12:32:31 25-04-2024
Забрать у бабёшки собаку и выдать мужика в замен
13:03:11 25-04-2024
Гость (12:32:31 25-04-2024) Забрать у бабёшки собаку и выдать мужика в замен ... Так она и мужика может привязать к машине, который не захочет лезть в багажник! В дурку эту мадам!
14:11:16 25-04-2024
Гость (12:32:31 25-04-2024) Забрать у бабёшки собаку и выдать мужика в замен ... блин ну не знаю...мужик тоже человек...жалко(
13:05:38 25-04-2024
Зоошиза сама снимает такие видео чтоб потом обвинить всех. Без таких скандалов они не могут жить и зарабатывать на этом.
08:47:12 26-04-2024
Алекс (13:05:38 25-04-2024) Зоошиза сама снимает такие видео чтоб потом обвинить всех. Б... Так-то это запись с камеры видеонаблюдения... Камера - зоошиза? Или ты зоофашист?
13:34:41 25-04-2024
Ну тут без вариантов... попробуй куда то затащить алабая против его воли.
14:24:40 25-04-2024
Гость (13:34:41 25-04-2024) Ну тут без вариантов... попробуй куда то затащить алабая про... В расход собаку, которая не слушается хозяина. Тем более, алабай приличных размеров и силы, потенциально очень опасен, если не подчиняется никому. Может, хозяйка права,иногда заставить выполнять команды можно только применением жестких мер, уговоры не помогут, жестоко, но это жизнь.
16:01:48 25-04-2024
Гость (14:24:40 25-04-2024) В расход собаку, которая не слушается хозяина. Тем более, ал... Очень умная собака. Символ Туркменистана. Если не слушается хозяина, то либо это не хозяин, либо дебил. Алабай тут ни причем.
17:15:17 25-04-2024
Андрей (16:01:48 25-04-2024) Очень умная собака. Символ Туркменистана. Если не слушается ... Если собака умная, она понимает команды и слушается хозяина. Скорее всего, пса раньше возили на автомобиле к ветеринару, поэтому не хочет ехать. Тем не менее, обязан подчиниться, а не диктовать условия. Хозяйка попыталась его образумить, но не довела дело до конца. Пожалела упрямца, прогнулась под него. Видимо, так случалось и раньше, вот пёс и командует.
08:46:31 26-04-2024
Гость (14:24:40 25-04-2024) В расход собаку, которая не слушается хозяина. Тем более,
Гость, ты дебил? Чёрным по-русскому написано, что собака НЕ СМОГЛА влезть в багажник из-за больной лапы
07:16:12 26-04-2024
Только отстрел. За непослушание только отстрел.