НОВОСТИПроисшествия

Женщина привязала собаку к машине и протащила по дороге в Красноярске

Пес шел за ней с больной лапой

25 апреля 2024, 12:10, ИА Амител

Алабай бежит за машиной / Кадр из видео Kras Mash
Алабай бежит за машиной / Кадр из видео Kras Mash

В Красноярске женщина привязала собаку к машине и протащила по дороге. Об этом сообщает Kras Mash.

Алабая с больной лапой хозяйка пыталась загрузить в багажник, но не смогла. Тогда она привязала его к авто и поехала. Пес с травмированным суставом вынужден был плестись следом, пока женщина не одумалась и не остановилась, чтобы повести его пешком.

Предположительно, хозяйка пыталась отвезти питомца в ветклинику, но не самым гуманным образом.

Волонтеры и зоозащитники требуют забрать собаку у женщины. За пса также начали вступаться представители власти.

Собаки

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

12:32:31 25-04-2024

Забрать у бабёшки собаку и выдать мужика в замен

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:11 25-04-2024

Гость (12:32:31 25-04-2024) Забрать у бабёшки собаку и выдать мужика в замен ... Так она и мужика может привязать к машине, который не захочет лезть в багажник! В дурку эту мадам!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:16 25-04-2024

Гость (12:32:31 25-04-2024) Забрать у бабёшки собаку и выдать мужика в замен ... блин ну не знаю...мужик тоже человек...жалко(

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

13:05:38 25-04-2024

Зоошиза сама снимает такие видео чтоб потом обвинить всех. Без таких скандалов они не могут жить и зарабатывать на этом.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:12 26-04-2024

Алекс (13:05:38 25-04-2024) Зоошиза сама снимает такие видео чтоб потом обвинить всех. Б... Так-то это запись с камеры видеонаблюдения... Камера - зоошиза? Или ты зоофашист?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:41 25-04-2024

Ну тут без вариантов... попробуй куда то затащить алабая против его воли.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:40 25-04-2024

Гость (13:34:41 25-04-2024) Ну тут без вариантов... попробуй куда то затащить алабая про... В расход собаку, которая не слушается хозяина. Тем более, алабай приличных размеров и силы, потенциально очень опасен, если не подчиняется никому. Может, хозяйка права,иногда заставить выполнять команды можно только применением жестких мер, уговоры не помогут, жестоко, но это жизнь.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

16:01:48 25-04-2024

Гость (14:24:40 25-04-2024) В расход собаку, которая не слушается хозяина. Тем более, ал... Очень умная собака. Символ Туркменистана. Если не слушается хозяина, то либо это не хозяин, либо дебил. Алабай тут ни причем.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:15:17 25-04-2024

Андрей (16:01:48 25-04-2024) Очень умная собака. Символ Туркменистана. Если не слушается ... Если собака умная, она понимает команды и слушается хозяина. Скорее всего, пса раньше возили на автомобиле к ветеринару, поэтому не хочет ехать. Тем не менее, обязан подчиниться, а не диктовать условия. Хозяйка попыталась его образумить, но не довела дело до конца. Пожалела упрямца, прогнулась под него. Видимо, так случалось и раньше, вот пёс и командует.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:31 26-04-2024

Гость (14:24:40 25-04-2024) В расход собаку, которая не слушается хозяина. Тем более,

Гость, ты дебил? Чёрным по-русскому написано, что собака НЕ СМОГЛА влезть в багажник из-за больной лапы

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:16:12 26-04-2024

Только отстрел. За непослушание только отстрел.

  8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров