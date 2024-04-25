Женщина привязала собаку к машине и протащила по дороге в Красноярске

Пес шел за ней с больной лапой

25 апреля 2024, 12:10, ИА Амител

Алабай бежит за машиной / Кадр из видео Kras Mash

В Красноярске женщина привязала собаку к машине и протащила по дороге. Об этом сообщает Kras Mash.

Алабая с больной лапой хозяйка пыталась загрузить в багажник, но не смогла. Тогда она привязала его к авто и поехала. Пес с травмированным суставом вынужден был плестись следом, пока женщина не одумалась и не остановилась, чтобы повести его пешком.

Предположительно, хозяйка пыталась отвезти питомца в ветклинику, но не самым гуманным образом.

Волонтеры и зоозащитники требуют забрать собаку у женщины. За пса также начали вступаться представители власти.