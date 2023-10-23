Женщина с ребенком погибли во время пожара в Бийске

В момент возгорания они спали и не смогли самостоятельно выйти из дома

23 октября 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: 22.мчс.рф

Женщина с ребенком погибли в результате пожара в частном доме в Бийске. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошло рано утром в переулке Свердловском. Пожарным сообщение о происшествии поступило с опозданием. Когда спасатели приехали, дом и гараж горели открытым огнем, был риск того, что огонь перебросится на соседние постройки.

Женщина и трехлетний ребенок в момент возгорания спали, самостоятельно выбраться из огня они не смогли.

Специалисты установят причину трагедии.