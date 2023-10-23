НОВОСТИПроисшествия

Женщина с ребенком погибли во время пожара в Бийске

В момент возгорания они спали и не смогли самостоятельно выйти из дома

23 октября 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: 22.мчс.рф
Фото: 22.мчс.рф

Женщина с ребенком погибли в результате пожара в частном доме в Бийске. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошло рано утром в переулке Свердловском. Пожарным сообщение о происшествии поступило с опозданием. Когда спасатели приехали, дом и гараж горели открытым огнем, был риск того, что огонь перебросится на соседние постройки.

Женщина и трехлетний ребенок в момент возгорания спали, самостоятельно выбраться из огня они не смогли. 

Специалисты установят причину трагедии. 

Бийск Пожары

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

11:24:35 23-10-2023

в момент возгорания спали --- во сне наверное задохнулись

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров