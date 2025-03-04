Женщина, сбитая вместе с ребенком в Барнауле, была беременна

Сейчас пострадавшие находятся в реанимации

04 марта 2025, 22:50, ИА Амител

ДТП в Барнауле на ул. Власихинской / Фото: Госавтоинспекция

29-летняя женщина, которую 3 марта вместе с семилетним ребенком сбили на пешеходном переходе в Барнауле, находилась на позднем сроке беременности, рассказали очевидцы "Вестям Алтай".

"По словам очевидцев, женщина находилась на позднем сроке беременности, а пострадавший ребенок – ее сын", – сказано в публикации.

В настоящее время пострадавшие получают необходимое лечение в отделении реанимации Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Их состояние оценивается как тяжелое, о степени тяжести и характере полученных травм не уточнялось.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, женщина с ребенком переходила дорогу на улице Власихинской, когда их сбил 32-летний водитель автомобиля "Москвич 3".