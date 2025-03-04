Женщина, сбитая вместе с ребенком в Барнауле, была беременна
Сейчас пострадавшие находятся в реанимации
04 марта 2025, 22:50, ИА Амител
29-летняя женщина, которую 3 марта вместе с семилетним ребенком сбили на пешеходном переходе в Барнауле, находилась на позднем сроке беременности, рассказали очевидцы "Вестям Алтай".
"По словам очевидцев, женщина находилась на позднем сроке беременности, а пострадавший ребенок – ее сын", – сказано в публикации.
В настоящее время пострадавшие получают необходимое лечение в отделении реанимации Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Их состояние оценивается как тяжелое, о степени тяжести и характере полученных травм не уточнялось.
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, женщина с ребенком переходила дорогу на улице Власихинской, когда их сбил 32-летний водитель автомобиля "Москвич 3".
00:53:04 05-03-2025
Летят, дороги не знают, обстановку не предвидят, мешают ехать другим маневрируя и обгоняя перед носом...и таких водятлов пол Барнаула.
08:36:54 05-03-2025
Ден (00:53:04 05-03-2025) Летят, дороги не знают, обстановку не предвидят, мешают ехат... На этом участке дороги движение организовано преступным образом. Вина водителя есть, никто не отрицает, но ещё большая вина тех кто согласовал этот пешеходный переход в таком виде.
09:12:16 05-03-2025
Гость (08:36:54 05-03-2025) На этом участке дороги движение организовано преступным обра... шары там организованы залитые, если бы так было - то бвло бы больше аварий на том участке. как Ваш поганый язык поворачивается оправдать убийцу ребеночка и покалеченных маму и сына? что вы за сущность?!
09:59:37 05-03-2025
Гость (09:12:16 05-03-2025) шары там организованы залитые, если бы так было - то бвло бы... Это и есть аварийный участок. На нем регулярно происходят ДТП и в том числе со смертельным исходом. В каком месте я оправдываю водителя? Что с вами не так? Вопрос поганого языка остается открытым.
04:46:05 05-03-2025
Капец, на остановку шли наверное. Там больше некуда идти, неужели в тц волна?
08:21:11 05-03-2025
Гость (04:46:05 05-03-2025) Капец, на остановку шли наверное. Там больше некуда идти, не... там так то живут люди
08:09:49 05-03-2025
везде успел куда торопился?
наверное на сделку по редкоземам спешил
08:37:49 05-03-2025
Очередной бомбила летел побольше заработать на съемном авто. А пешеходный переход нерегулируемый. Итог стечения двух обстоятельств - пострадали беременная женщина и ребенок.
Павловский, Малахова, Власихинская, Попова, Ленинский, Красноармейский, Комсомольский - вообще надо убрать на этих улицах нерегулируемые пешеходные переходы, поскольку кроме водятлов есть еще и долбоходы с телефонами, которые тоже немало создают аварийных ситуаций.
08:54:24 05-03-2025
гость (08:37:49 05-03-2025) Очередной бомбила летел побольше заработать на съемном авто.... Сам потом первый будешь стонать - понаставили не нужных светофоров, стоим зазря.
09:20:47 05-03-2025
Вопрос в другом. Как там вообще смог появиться не регулируемый пешиходник?
10:16:40 05-03-2025
Это вообще нонсенс. Нерегулируемый пешеходный переход через пять (!) полос. Этот участок уже организован опасным образом. Когда на нем произойдет очередная трагедия, это вопрос времени. Если так называемым специалистам подвести что называется к носу, они начнут формально оправдываться тем что переход не нарушает норм и организован в соответствии с ними, что виноват водитель который не убедился, не проверил, превысил и проч. Т.е. опять идет апелляция к самому ненадежному и часто дающему сбой - человеческому фактору. В этом вся суть тупого и казённого подхода, прикрыть задницу бумажкой.
16:01:55 05-03-2025
Гость (10:16:40 05-03-2025) Это вообще нонсенс. Нерегулируемый пешеходный переход через ... Если у человека что-то сбоит, то не место ему за рулем.