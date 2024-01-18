Женщина выиграла в лотерею 148 млн фунтов стерлингов и разорвала отношения с семьей

По словам обладательницы огромного джекпота, родственники стали рассматривать ее лишь как "дойную корову"

18 января 2024, 10:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Обладательница огромного джекпота в размере 148 млн фунтов стерлингов Джиллиан Бэйфорд разорвала отношения с семьей, пишет "Мир24".

Жительница города Данди в Шотландии выиграла в лотерею еще в 2012 году. Она думала, что с такой суммой решит все свои проблемы, но по итогу не стала счастливой.

Уже чуть больше чем через год Джиллиан развелась с супругом, так как брак не выдержал стресса от управления таким капиталом. А впоследствии она разочаровалась и в своих родственниках.

Она тратила на них миллионы, но вместо благодарности ее стали рассматривать лишь как "дойную корову" и фактически перестали считать членом семьи.