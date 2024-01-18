Женщина выиграла в лотерею 148 млн фунтов стерлингов и разорвала отношения с семьей
По словам обладательницы огромного джекпота, родственники стали рассматривать ее лишь как "дойную корову"
18 января 2024, 10:15, ИА Амител
Обладательница огромного джекпота в размере 148 млн фунтов стерлингов Джиллиан Бэйфорд разорвала отношения с семьей, пишет "Мир24".
Жительница города Данди в Шотландии выиграла в лотерею еще в 2012 году. Она думала, что с такой суммой решит все свои проблемы, но по итогу не стала счастливой.
Уже чуть больше чем через год Джиллиан развелась с супругом, так как брак не выдержал стресса от управления таким капиталом. А впоследствии она разочаровалась и в своих родственниках.
Она тратила на них миллионы, но вместо благодарности ее стали рассматривать лишь как "дойную корову" и фактически перестали считать членом семьи.
"Это было очень обидно. Деньги должны были сделать нас всех счастливыми, но родственники стали требовательными и жадными", – сказала Бэйфорд, которая в итоге решила порвать с такой родней.
10:19:32 18-01-2024
я б тоже так сделал...!
10:19:55 18-01-2024
Я то же так поступила бы.
10:20:43 18-01-2024
в смысле выиграл джекпот в размере 148 млн фунтов стерлингов!...
10:39:09 18-01-2024
Надо сразу было отдалиться от родственников,развестись с мужем,деньги положить в банк,жить в своё удовольствие и понемногу выделять родственникам,когда они будут выпрашивать,проявляя должное уважение.Для перековки характера необходимо нанять хорошего психолога.
11:41:08 18-01-2024
Гость (10:39:09 18-01-2024) Для перековки характера необходимо нанять хорошего психолога... кому психолога? родственникам!?
11:48:36 18-01-2024
Гость (11:41:08 18-01-2024) кому психолога? родственникам!?... Родственникам губозакаточную машину.
13:20:50 18-01-2024
Если выигрыш был в браке то половина мужа, еще не удивлюсь если он и купил лотерею, а жена себе захапала.
17:40:35 18-01-2024
Гость (13:20:50 18-01-2024) Если выигрыш был в браке то половина мужа, еще не удивлюсь е... У них там другие законы, не как у нас. Там брачный договор, по нему все и определяют. А у нас по семейному кодексу, что, считаю, не справедливо для обеих сторон. Лучше, на мой взгляд, перед заключением брака все прописывать заранее и жить спокойно в дальнейшем без всяких разводных разборок и претензий. Тогда и браки крепче бы были, если с умом к делу подходить