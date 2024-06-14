Женщина пытается наказать самокатчиков, которые сбили ее в центре Новосибирска

По словам пострадавшей, по ее голове чуть не проехались, а после – обматерили

14 июня 2024, 23:30, ИА Амител

Ирину сбили самокатчики / Фото: "КП-Новосибирск"

Жительница Новосибирска просит поймать и наказать самокатчиков, сбивших ее в центре города. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел на Красном проспекте 12 апреля, однако пострадавшая до сих пор не знает, возбуждено ли дело и какая ответственность грозит подросткам.

Женщина вышла из офиса в обед. Пройдя пару метров, она почувствовала сильный толчок в спину и упала на асфальт.

"Я упала лицом вперед, благо руку успела подложить, и поэтому лицо уцелело. Успела увидеть, что электросамокатами управляли школьники лет 13-14. Получается, один меня сзади сбил, второй проехал по мне и чуть ли не на голове моей остановился", – рассказала Ирина.

Подняться женщине помогли очевидцы, тогда как сами дети сбежали. Они не сделали ничего, чтобы помочь, а наоборот – обругали, что она мешала проехать. После оформления документов со службой ДПС она поехала в травмпункт – оказалось, что у Ирины выпал один шейный позвонок. Теперь, после лечения, она мучается от постоянных головных болей и онемения рук.

Спустя месяц после подачи претензии в кикшеринговую компанию ответа не поступило. От Госавтоинспекции новостей тоже нет, хотя им и удалось установить, кто управлял самокатами.