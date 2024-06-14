Женщина пытается наказать самокатчиков, которые сбили ее в центре Новосибирска
По словам пострадавшей, по ее голове чуть не проехались, а после – обматерили
14 июня 2024, 23:30, ИА Амител
Жительница Новосибирска просит поймать и наказать самокатчиков, сбивших ее в центре города. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел на Красном проспекте 12 апреля, однако пострадавшая до сих пор не знает, возбуждено ли дело и какая ответственность грозит подросткам.
Женщина вышла из офиса в обед. Пройдя пару метров, она почувствовала сильный толчок в спину и упала на асфальт.
"Я упала лицом вперед, благо руку успела подложить, и поэтому лицо уцелело. Успела увидеть, что электросамокатами управляли школьники лет 13-14. Получается, один меня сзади сбил, второй проехал по мне и чуть ли не на голове моей остановился", – рассказала Ирина.
Подняться женщине помогли очевидцы, тогда как сами дети сбежали. Они не сделали ничего, чтобы помочь, а наоборот – обругали, что она мешала проехать. После оформления документов со службой ДПС она поехала в травмпункт – оказалось, что у Ирины выпал один шейный позвонок. Теперь, после лечения, она мучается от постоянных головных болей и онемения рук.
Спустя месяц после подачи претензии в кикшеринговую компанию ответа не поступило. От Госавтоинспекции новостей тоже нет, хотя им и удалось установить, кто управлял самокатами.
00:05:47 15-06-2024
Неужели юные родственники высокопоставленных лиц?!
07:31:19 15-06-2024
Гость (00:05:47 15-06-2024) Неужели юные родственники высокопоставленных лиц?!... Может господа полицейские как всегда работать не хотят.
12:53:27 15-06-2024
Гость (07:31:19 15-06-2024) Может господа полицейские как всегда работать не хотят.... Вы наивно полагаете, они умеют это делать?
15:37:12 15-06-2024
Гость (07:31:19 15-06-2024) Может господа полицейские как всегда работать не хотят.... А они работают? Они же служат.
09:45:41 15-06-2024
Гость (00:05:47 15-06-2024) Неужели юные родственники высокопоставленных лиц?!... вы на улицы посмотрите внимательнее. не может у высокопоставленных лиц быть столько родственников. просто обычные малолетние дебилы.
06:43:45 15-06-2024
Редкостные поганцы
11:07:42 15-06-2024
Сейчас должен вырасти спрос на трости
15:39:14 15-06-2024
Гость (11:07:42 15-06-2024) Сейчас должен вырасти спрос на трости... Посмотрите фильм "13 грехов". Там очень эффективное решение и для самокатчиков, и для мотоциклистов. И, главное, кардинальное решение.