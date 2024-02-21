Женщину спасли при пожаре в алтайском селе

Сельчанка не могла выбраться из квартиры, так как металлическая дверь из-за пламени сильно нагрелась

21 февраля 2024, 11:45, ИА Амител

Пожар / Фото: МВД Алтайского края

Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме в селе Курья Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Возгорание на улице Центральной тушили два пожарных расчета. Девять жильцов выбрались наружу самостоятельно, но в одной из квартир застряла женщина.

"Возгорание произошло в подъезде, и металлическая дверь в ее квартиру так нагрелась от жара, что и взяться за ручку было нельзя. К тому же было сильное задымление. Бойцы эвакуировали ее через окно", – рассказал замначальника пожарно-спасательной части № 70 Денис Черданцев.

В ведомстве не назвали причину пожара, но призвали жильцов соблюдать пожарную безопасность в своих подъездах, не допуская в том числе скопления мусора и горючих материалов.