Женщину спасли при пожаре в пятиэтажке в Рубцовске

Еще восемь человек вышли на свежий воздух самостоятельно

25 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Огонь / Фото: MD_JERRY / unsplash.com

Пожар произошел в пятиэтажном доме в Рубцовске вечером 24 декабря, сообщили в МЧС Алтайского края.

На момент прибытия огнеборцев в квартире на пятом этаже горели вещи и матрас. Площадь возгорания составила около пяти "квадратов".

"Звеном газодымозащитной службы спасена женщина, еще восемь человек вышли самостоятельно", – рассказали в ведомстве.

Всего на пожаре работали девять специалистов на двух единицах техники. Пострадавших нет.

Предварительная причина случившегося – неосторожность при курении.

В общей сложности за 24 декабря в крае потушили 14 пожаров, в том числе пять – в жилом секторе.