В Барнауле ищут женщину, пропавшую из больницы осенью прошлого года
Женщина вышла из медучреждения и отправилась в неизвестном направлении
05 февраля 2024, 15:18, ИА Амител
Фото пропавшей женщины / "Инцидент Барнаул"
В Барнауле ищут женщину, пропавшую в октябре 2023 года. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Горожанка 1974 года рождения 20 октября 2023 года ушла из больницы скорой медицинской помощи, расположенной по адресу: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 73, и отправилась в неизвестном направлении.
До сих пор о ее местоположении ничего неизвестно.
Приметы: на вид 60 лет, рост 175 см, волосы седые, глаза зеленые.
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