В Барнауле ищут женщину, пропавшую из больницы осенью прошлого года

Женщина вышла из медучреждения и отправилась в неизвестном направлении

05 февраля 2024, 15:18, ИА Амител

Фото пропавшей женщины / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле ищут женщину, пропавшую в октябре 2023 года. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Горожанка 1974 года рождения 20 октября 2023 года ушла из больницы скорой медицинской помощи, расположенной по адресу: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 73, и отправилась в неизвестном направлении.

До сих пор о ее местоположении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 60 лет, рост 175 см, волосы седые, глаза зеленые.