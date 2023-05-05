Женщину заставили немножко поработать в Барнауле из-за нежелания платить алименты

Сейчас мать занимается благоустройством города

05 мая 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае суд назначил женщине 40 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание сына, сообщает региональная ФССП.

"Обязана выплачивать алименты на содержание своего 14-летнего сына, однако в течение продолжительного времени родительские обязанности не исполняла", – рассказали в службе судебных приставов.

Мать привлекли к административной ответственности. На данный момент она отрабатывает назначенные 40 часов на одном из муниципальных предприятий – занимается благоустройством Барнаула.

Ранее главный судебный пристав Алтайского края назвал число женщин-алиментщиц в регионе и их возраст.