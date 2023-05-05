Женщину заставили немножко поработать в Барнауле из-за нежелания платить алименты
Сейчас мать занимается благоустройством города
05 мая 2023, 17:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае суд назначил женщине 40 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание сына, сообщает региональная ФССП.
"Обязана выплачивать алименты на содержание своего 14-летнего сына, однако в течение продолжительного времени родительские обязанности не исполняла", – рассказали в службе судебных приставов.
Мать привлекли к административной ответственности. На данный момент она отрабатывает назначенные 40 часов на одном из муниципальных предприятий – занимается благоустройством Барнаула.
Ранее главный судебный пристав Алтайского края назвал число женщин-алиментщиц в регионе и их возраст.
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