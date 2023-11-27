Женщины в Барнауле подрались из-за хлебных крошек

Нападавшую оштрафовали на пять тысяч рублей

27 ноября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительницы Индустриального района подрались из-за хлебных крошек для кормления голубей. Об этом рассказали в Управлении юстиции Алтайского края.

Одна из женщин высыпала крошки для птиц возле дома, а другая была этим недовольна. Возник конфликт, который не закончился словесной перепалкой.

Возмущенная горожанка несколько раз толкнула соседку в грудь, а затем сгребла хлебные крошки вместе с землей и затолкала их ей под одежду.

Дело дошло до суда. Нападавшую оштрафовали на пять тысяч рублей.