Женщины в Барнауле подрались из-за хлебных крошек
Нападавшую оштрафовали на пять тысяч рублей
27 ноября 2023, 22:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жительницы Индустриального района подрались из-за хлебных крошек для кормления голубей. Об этом рассказали в Управлении юстиции Алтайского края.
Одна из женщин высыпала крошки для птиц возле дома, а другая была этим недовольна. Возник конфликт, который не закончился словесной перепалкой.
Возмущенная горожанка несколько раз толкнула соседку в грудь, а затем сгребла хлебные крошки вместе с землей и затолкала их ей под одежду.
Дело дошло до суда. Нападавшую оштрафовали на пять тысяч рублей.
22:15:19 27-11-2023
Все не нормальные, которые кормят разводят ещё и мышей и крыс. Вываливают кастрюли каши, лапши - это ужас ужасный!
07:09:19 28-11-2023
Гость (22:15:19 27-11-2023) Все не нормальные, которые кормят разводят ещё и мышей и кры... Достаток выше возможностей потребления. Вот и кормят мышей и крыс. Выбрасывают продукты в мусорку.
23:04:16 27-11-2023
И кто на этом наварился?
09:36:22 28-11-2023
Разве они подрались из-за хлебных крошек? Они подрались из-за кормления голоубей, а не из-за крошек...
10:36:18 28-11-2023
Здесь я сочувствую нападавшей. Хорошо бы если б штрафовали таких вот кормильцев за разведение антисанитарии в городе. Всё вокруг уже заср.но голубями. И таблички ставят чтоб их не кормили (в школе например близлежащей) - бестолку.
15:43:18 28-11-2023
Гость (10:36:18 28-11-2023) Здесь я сочувствую нападавшей. Хорошо бы если б штрафовали т... Да не вокруг засрано,а у меня все подоконники постоянно засраны на последнем 10 этаже этими тварями. Дикое желание забраться на чердак и поотрывать всем голубям бошки,а лучше УК,которая,не следит за чердачным помещением и позволяет им плодиться на чердаках многоэтажек.
10:45:51 28-11-2023
На пересечении Молодёжной и Красноармейского - сквер, хороший, ухоженный, но на лавочку присесть не возможно, всё загажено голубями. А люди кормят и кормят. Самим то не противно? Какашки уж на голову валятся, т.к.голуби стаями летают и с ног уже сшибают
12:52:55 28-11-2023
Гость (10:45:51 28-11-2023) На пересечении Молодёжной и Красноармейского - сквер, хороши... Таких загаженных сквериков и загаженных же соседних домов много- на пересечении чётной Островского с Юрина, на пересечении чётной же Островского с Исакова- в непосредственной близости от детской игровой площадки... Когда оттуда улетают голуби, приходят полчища крыс. Я видел это своими глазами, но сумасшедшие бабки, специально покупающие им пшено...
13:18:24 28-11-2023
Есть такая в Индустриальном р-не , на весь квартал. В 5 часов утра, бегом пробежит рассыпет крупу ,в одни и те же места. Голуби тут как тут. Всё в перьях,тучами на головами, смотришь как бы на одежду и лицо сюрприз" не прилелел. Безобразие конечно , но дело ни кому до них нет.
13:52:32 28-11-2023
гость (13:18:24 28-11-2023) Есть такая в Индустриальном р-не , на весь квартал. В 5 часо... А в каком именно месте? А то есть ещё моя мама, руководствуется принципом "Они же тоже жрать хотят! Тоже без толку беседовать((((
13:57:20 28-11-2023
А в каком именно месте? - их так много что перечислять долго
16:10:50 28-11-2023
Как маленькие себя ведете... Продаются специальные подкрашенные зернышки. Я ими мышек в гараже подкармливаю. Кушают хорошо. Правда потом куда то убегают.... Наверное мало кормлю....
16:54:36 28-11-2023
Голуби это летающие крысы, разносчики всяких болезней, паразиты, такие же как тараканы.
17:11:23 28-11-2023
Штрафовать надо подкармливающих голубей. И на такие суммы, чтобы оствшейся пенсии хватило только на хлеб и воду. Может разум проснется от голода.