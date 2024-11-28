Женский подход. В Барнауле открывается новый автосалон "Арена Авто"

Там можно купить как новые, так и подержанные автомобили

28 ноября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8JtFpt

Автосалон. Покупка авто / Фото: freepik.com

Раньше покупка автомобиля с пробегом могла вызывать массу вопросов: где искать, как не попасть на мошенников, как проверить юридическую чистоту и техническое состояние? Все эти трудности ушли в прошлое. Сегодня приобрести автомобиль можно легко и с полной уверенностью в безопасности сделки – обратившись в автосалон.

А теперь в Барнауле обновить своего "железного коня" можно и в новом месте – "Арене Авто". Она начнет работать с 1 декабря 2024 года по адресу Павловский тракт, 180.

Профессиональный подход

У нового автосалона женское лицо. Его основатель – Евгения Гришан. В этой сфере она давно, накопила опыт и решила воплотить знания и идеи в жизнь, открыв собственный бизнес.

"Я видела, как можно организовать работу в этой сфере. Моя цель – сделать "Арену Авто" местом, где клиенты будут чувствовать себя комфортно и уверенно", – делится Евгения Гришан.

"Арена Авто" ставит перед собой амбициозную задачу – стать синонимом честных и прозрачных сделок. Для этого автосалон обязуется предоставлять исключительно честные и прозрачные условия сотрудничества.

"Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя защищенными и уверенными в своем выборе. Мы тщательно проверяем юридическую чистоту и технические характеристики каждого автомобиля", – подчеркивает Евгения Гришан.

Евгения Гришан / Фото: автосалон "Арена Авто"

Более того, клиенты могут самостоятельно проверить понравившийся автомобиль в любом автосервисе города.

Просторный и современный

"Арена Авто" – это теплое крытое помещение площадью более 2000 квадратных метров, способное вместить до 200 автомобилей. В ассортименте автосалона представлены как новые, так и подержанные автомобили разных марок.

Выбрать подходящую помогут опытные менеджеры, которые подробно расскажут о представленных вариантах и доступных условиях их покупки.

Услуги автосалона

"Арена Авто" предлагает полный спектр услуг, связанных с покупкой и продажей автомобилей. Вы можете приобрести новую или подержанную машину из наличия, обменять свою на другую, воспользоваться услугами трейд-ин или выкупа авто.

Если в наличии не окажется нужной модели, автосалон поможет подобрать и доставить автомобиль из-за границы: из Японии, Кореи, Китая и других стран. Характеристики (цвет машины, материалы отделки, дополнительные опции) можно настроить по вашему желанию.

"Арена Авто"

Адрес: г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 180

Телефон: +7 (3852) 99-47-47

ИП Гришан Евгения Сергеевна

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