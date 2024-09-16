Женский взгляд. Главный редактор amic.ru оценила бизнес-кроссовер Jetour Dashing

Елена Пацар прокатилась по улицам Барнаула в рамках тест-драйва от Автоцентра АНТ

16 сентября 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KJQfc

Елена Пацар и Jetour Dashing / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Главный редактор одного из ведущих информационных агентств Алтайского края amic.ru Елена Пацар за рулем каждый день. В автомобиле она ценит надежность, комфорт и дизайн. Владея собственным авто, Елена не перестает следить за новинками рынка, ведь рано или поздно придет время для обновления. А чтобы сделать обдуманный выбор, нужно быть в теме и знать все преимущества и недостатки разных моделей. В последние годы на рынке появилось много китайских авто, и Елена решила познакомиться с одним из них поближе – кроссовером Jetour Dashing ("Джетур Дашинг"). Тест-драйв, организованный официальным дилером – Автоцентром АНТ, стал для нее возможностью оценить, насколько этот стильный автомобиль соответствует ожиданиям и подходит ли он для современных дам. Оказалось, что очень даже подходит.

Стремительность и элегантность

Jetour Dashing – стильный кроссовер, созданный для ежедневных поездок по городу и активного отдыха. Благодаря колесной базе 2720 мм автомобиль обеспечивает устойчивость и уверенное управление даже на извилистых дорогах.

Аэродинамичный дизайн кузова, современный и выразительный внешний вид, а также мощная светодиодная оптика делают авто эффектным и запоминающимся в любое время суток.

"Дизайн у авто мало похож на других "китайцев". Над внешностью поработал известный стилист Хакан Саракоглу, до 2013 года работавший в Porsche*. Можно сказать, отдаленный родственник Porsche", – сразу отметила Елена Пацар.

Внешний вид Jetour Dashing сочетает в себе стремительность и солидность, подчеркивая мощь автомобиля и его способность справляться не только с ровными асфальтированными дорогами, но и с менее качественными покрытиями. Легкосплавные диски диаметром 19 дюймов и спортивный дизайн колес дополняют образ современного городского кроссовера, готового к любым вызовам.

Елена Пацар и Jetour Dashing на дорогах Барнаула / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

В передней части Jetour Dashing привлекает внимание необычным оформлением радиатора: вместо традиционной решетки здесь оригинальные "жалюзи". Дверные ручки выполнены в виде выдвижных элементов, благодаря чему поверхность дверей кажется абсолютно гладкой до тех пор, пока вы не нажмете кнопку брелока.

У официального дилера – Автоцентра АНТ – кроссовер доступен в пяти привлекательных цветах: элегантном белом, изысканном черном, спокойном сером, ярко-зеленом и насыщенном красном. Кроме того, есть четыре комплектации: Comfort*, Comfort Plus*, Elite* и Luxury*.

Мощный двигатель и инновационная трансмиссия

Елена протестировала последнюю версию Dashing – полную комплектацию. Под капотом – передовой двигатель объемом 1,6 литра, который развивает мощность 190 лошадиных сил, в паре с роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и семью скоростями.

Особенность авто – расположение рычага переключения передач на рулевой колонке, что поначалу вызывало опасения относительно удобства управления. Однако в процессе движения выяснилось, что никаких проблем это не вызвало. Напротив, автомобиль оказался очень "послушным" и маневренным. Все самое необходимо при движении – под рукой.

Jetour Dashing / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Зато появилось дополнительное пространство между сиденьями, где удобно расположились подстаканники с подогревом и охлаждением, а также беспроводная зарядная панель для телефона на 40 Вт. Это особенно удобно для занятых людей: можно быстро зарядить телефон без лишних проводов, а также выпить горячий кофе зимой или прохладный лимонад – летом, не переживая, что напиток нагреется или остынет во время движения.

"Я постоянно за рулем. Если не за рулем – то не расстаюсь со смартфоном, который разряжается уже к 11 утра. Будто специально для меня Dashing сделал удобную беспроводную зарядку с охлаждением на центральном тоннеле", – подчеркнула Елена Пацар.

Простор, комфорт и инновационные технологии

"Кроссовер отлично тормозит. И парковаться очень легко, не только за счет электронных систем, но и благодаря маневренности самой машины. Не каждое, даже самое маленькое авто, будет таким "послушным", – поделилась впечатлениями Елена Пацар.Маневренный – не значит маленький. Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в салон Jetour Dashing, – ощущение простора. Здесь достаточно места, чтобы каждый пассажир чувствовал себя комфортно, даже если предстоит длительное путешествие на несколько сотен или даже тысяч километров.

"Первое, на что обратила внимание, – минималистичный салон. Многочисленные кнопки, к которым я привыкла, собраны на один большой тачскрин, с которым за минуту разберется даже ребенок. Дизайн приборной панели выглядит стильно – как некий флешбэк из "электронных 80-х". Винтаж, гармонично соседствующий с современный мультимедийной системой", – добавила она.

Вместительный багажник позволяет взять с собой все необходимое для путешествия или отдыха на природе. В максимальной комплектации он на электроприводе. Кстати, задний ряд сидений складывается, а в разложенном виде имеет регулируемый угол наклона спинки.

По ощущениям, салон наполнен светом и воздухом благодаря панорамной крыше, фильтрам и ионизатору.

У Jetour Dashing два цветовых варианта отделки салона – черно-красный и серо-белый с геометрическими элементами декора и атмосферной подсветкой, которые добавляют интерьеру особый шарм и стиль.

Сиденья в автомобиле оснащены механизмами регулировки, которые позволяют настроить их под индивидуальные потребности. Водительское регулируется в шести направлениях, а пассажирские – в четырех.

Широкие дверные проемы делают посадку максимально удобной, не требуя лишних усилий."Мелочь, за которую хотелось бы похвалить, – Dashing "заставляет" водителя пристегиваться. Пока ремень не будет вставлен в защелку, автомобиль не позволит даже снять машину с электромеханического стояночного тормоза", – отметила главный редактор amic.ru.

Футуристичный гаджет на колесах

Все управление сосредоточено на большом дисплее медиасистемы диагональю 12,8 дюйма. Это не только делает интерьер футуристичным и лаконичным, но и упрощает взаимодействие с машиной. Пассажиры могут активировать плейлист или управлять другими функциями, например, открывать и закрывать люк, с помощью голосового управления. Это удобно и позволяет водителю полностью сосредоточиться на дороге, не отвлекаясь на поиск нужных кнопок.

В машине множество вспомогательных систем: центральный замок, датчики света и дождя, круиз-контроль и антиблокировочная тормозная система. Распределение тормозных усилий, помощь при торможении, противобуксовочная система, помощь при старте в гору и при спуске с горы, а также системе предотвращения опрокидывания и множество других. Это делает вождение более уверенным и безопасным, особенно в сложных погодных условиях или на неровной дороге.

Салон Jetour Dashing / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Акустическая система Jetour Dashing тоже заслуживает внимания. Она достаточно качественная. Грамотное расположение динамиков создает эффект объема и прозрачности музыкальной композиции. Один из динамиков расположен прямо в подголовнике водителя, но он, как отметила Елена, звучит мягко и комфортно.

В общем, главный редактор осталась довольна кроссовером и считает его достойной альтернативой на современном рынке. Приходите оценить автомобиль и вы – записывайтесь на тест-драйв в Автоцентр АНТ.

Автоцентр АНТ, официальный дилер бренда Jetour в Барнауле

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Тел.: (3852) 290-020

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* Amic.ru ("Амик.ру"); Comfort ("Комфорт"); Comfort Plus ("Комфорт Плюс"); Elite ("Элит"); Porsche ("Порше"); Luxury ("Лакшери")

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