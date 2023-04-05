Оформить качественную покупку и проверить авто поможет "Олимп Моторс"

05 апреля 2023, 12:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqeK6TGb

Автомобиль / Фото: "Олимп Моторс"

Автомобили с пробегом по своим характеристикам и внешнему виду не так уж и сильно уступают тем, что только что сошли с конвейера. А ведь внешний вид очень важен для представительниц слабого пола. Форма, дизайн, салон, цвет – первоочередные критерии, по которым женщины выбирают автомобиль. Но как не прогадать с технической составляющей?

Как выбрать автомобиль с пробегом?

Основными критериями, которые стоит учитывать при покупке автомобиля бывшего в употреблении, это чистая история и "зелёная" автотека. Тогда покупка машины принесёт только положительные эмоции.

Но невозможно за несколько недель стать автомобилистом-механиком. Особенно покупательницам. В покупке авто с пробегом есть множество нюансов. Поэтому чтобы не купить "кота в мешке", лучше всего довериться профессионалам.

Специалисты "Олимп Моторс" проверяют документы, техническое и физическое состояние автомобиля. Они на месте покажут всю отчётность и проведут диагностику. Здесь даже девушки-новички могут расслабиться и выбирать то, что приятно глазу, а не ломать голову над форсунками, карбюраторами и другими сложно произносимыми частями автомобиля.

Автомобиль / Фото: "Олимп Моторс"

Автомобиль / Фото: "Олимп Моторс"

Автомобиль / Фото: "Олимп Моторс"



Автомобили / Фото: "Олимп Моторс"

На что обратить внимание при покупке авто?

Дизайн

У прекрасного пола наиболее популярны кроссоверы, говорят специалисты "Олимп Моторс". Такие авто отличаются ярким и утончённым дизайном. Они компактны, ими легче управлять, при этом универсальны и вместительны. У них увеличен дорожный просвет, лучше обзорность из-за высокой посадки, отчего на дороге водитель чувствует себя увереннее.

Но и седаны нельзя списывать со счетов – они безопаснее и практичнее, а также имеют вместительное багажное отделение.

Безопасность

АБС и минимум две подушки безопасности – таков минимальный набор, как правило, уже доступный в базовых комплектациях недорогих автомобилей. Разумеется, чем больше систем безопасности, тем лучше. Мамы должны обратить внимание на сиденья с креплениями под детское кресло Isofix (от англ. International Standard Organization Fix, то есть международная организация по стандартизации), а также на функцию самоблокирующихся с набором скорости дверей.

Комфорт

Чтобы понять, насколько комфортен салон, сядьте за руль – удобно ли вам в кресле. Нужно протестировать все моменты регулировки автомобиля непосредственно под вас.

Компания "Олимп Моторс" предлагает услуги:

срочного выкупа автомобилей (бесплатная оценка, расчёт сразу);

комиссионной продажи;

автокредитования;

автострахования.

"Олимп Моторс" (ООО "Сибирьавтоцентр")

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00

Отдел продаж: 58-11-00, 8-983-383-50-30 (WhatsApp)

Кредитный отдел: 8-983-600-50-30

На правах рекламы