Жесткое ДТП с двумя грузовиками в Бийске: подробности
По предварительной информации, водитель 1967 года рождения за рулём КамАЗа с прицепом не уступил дорогу "Хино" под управлением мужчины 1969 года рождения
08 мая 2023, 17:55, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"
В ГИБДД раскрыли подробности аварии в Бийске в переулке Шубенском в районе дома № 45. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, в аварии приняли участие два грузовика.
По предварительной информации, водитель 1967 года рождения за рулём КамАЗа с прицепом не уступил дорогу "Хино" под управлением мужчины 1969 года рождения.
В результате ДТП водитель автомобиля "Хино" получил телесные травмы, ему была оказана медицинская помощь, не госпитализирован.
По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка.
18:31:02 08-05-2023
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