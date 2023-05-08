Жесткое ДТП с двумя грузовиками в Бийске: подробности

По предварительной информации, водитель 1967 года рождения за рулём КамАЗа с прицепом не уступил дорогу "Хино" под управлением мужчины 1969 года рождения

08 мая 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"









Фото: "Инцидент Барнаул"

В ГИБДД раскрыли подробности аварии в Бийске в переулке Шубенском в районе дома № 45. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, в аварии приняли участие два грузовика.

По предварительной информации, водитель 1967 года рождения за рулём КамАЗа с прицепом не уступил дорогу "Хино" под управлением мужчины 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля "Хино" получил телесные травмы, ему была оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка.