НОВОСТИПроисшествия

Жесткое ДТП с маршруткой и легковушкой произошло в Барнауле

За медицинской помощью после произошедшего никто не обращался

21 февраля 2025, 12:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Вечером 20 февраля в Барнауле столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома по ул. Новосибирской, 14а. Автомобиль Honda CR-V столкнулся с автобусом городского маршрута № 120. Транспорт получил серьезные повреждения.

За медицинской помощью никто из пассажиров и водителей не обращался. 

ДТП оформили с материальным ущербом. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 2

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Гость

13:21:23 21-02-2025

А вчера в районе Ядринцева-Строителей около 12 часов женщину сбили - есть подробности? Как состояние потерпевшей?

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Гость

14:55:11 21-02-2025

Автобус крепче.

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