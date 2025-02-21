Жесткое ДТП с маршруткой и легковушкой произошло в Барнауле
За медицинской помощью после произошедшего никто не обращался
21 февраля 2025, 12:10, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Вечером 20 февраля в Барнауле столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Авария произошла в районе дома по ул. Новосибирской, 14а. Автомобиль Honda CR-V столкнулся с автобусом городского маршрута № 120. Транспорт получил серьезные повреждения.
За медицинской помощью никто из пассажиров и водителей не обращался.
ДТП оформили с материальным ущербом. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.
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Автобус крепче.