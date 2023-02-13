Жёсткое ДТП случилось на трассе Барнаул – Новосибирск

По информации очевидцев, движение на участке затруднено

13 февраля 2023, 13:05, ИА Амител

Кадр из видео: "В курсе 22"

Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Барнаул – Новосибирск, сообщают в паблике "В курсе 22".

По информации очевидцев, машины столкнулись на участке после Черепанова. Движение затруднено.

На опубликованных кадрах видно, что иномарку от удара отбросило в кювет. Рядом также стоит микроавтобус с повреждённой лобовой частью.

Подробности уточняются.