Жёсткое ДТП случилось на трассе Барнаул – Новосибирск
По информации очевидцев, движение на участке затруднено
13 февраля 2023, 13:05, ИА Амител
Кадр из видео: "В курсе 22"
Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Барнаул – Новосибирск, сообщают в паблике "В курсе 22".
По информации очевидцев, машины столкнулись на участке после Черепанова. Движение затруднено.
На опубликованных кадрах видно, что иномарку от удара отбросило в кювет. Рядом также стоит микроавтобус с повреждённой лобовой частью.
Подробности уточняются.
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