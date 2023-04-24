Жильцов аварийного 123-летнего дома-памятника расселяют в Барнауле
Здание изношено на 63%, но сносить его не будут
24 апреля 2023, 09:30, ИА Амител
В Барнауле намерены расселить жильцов одного из самых старых домов. Это деревянная двухэтажка, расположенная на ул. Пролетарской, 74. Здание построено в 1900 году из дерева и признано памятником архитектуры. Сейчас мэрия намерена изъять помещения в доме, а собственникам предоставить компенсацию.
Разрушающийся фундамент, дырявая кровля
Деревянное здание признали аварийным ещё в 2019 году – степень его износа составила 63%. Комиссия установила (работы по обследованию дома проводили в 2018 году), что последний капитальный ремонт делали аж 1986 году. За это время практически все элементы здания пришли в негодность.
Так, фундамент, построенный из красного кирпича, постоянно подтапливало утечками из ветхих водопроводных коммуникаций, на полу скапливалась вода. Это привело к разрушению части фундамента. В неудовлетворительном состоянии находились и стены.
"Кирпичная кладка цокольной части дома имеет массовые разрушения, сквозные трещины, искривления вследствие естественного физического износа при отсутствии проведения своевременного текущего ремонта", – сказано в документе.
Брёвна, из которых сделаны стены дома, были поражены жучком-короедом, межэтажные перекрытия почти сгнили. Кровля сильно протекала, затапливая квартиры ниже. Также есть следы гниения деревянных конструкций. Трубы водоснабжения и канализации, электросети на момент проведения обследования изношены на 70%.
Снести нельзя – сохранить
Несмотря на высокую степень разрушения, здание до сих пор было жилым (в нём расположено шесть квартир). Но 18 апреля 2023 года глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об изъятии у собственников недвижимости и земельного участка площадью 7 соток "для муниципальных нужд".
По практике после этого дома сносят, а площадки выставляют на торги. Однако двухэтажку на ул. Пролетарской, 7, демонтировать не будут: она находится в реестре объектов культурного наследия и охраняется государством. Поэтому после расселения (собственникам помещений при этом положена денежная компенсация) дом должны отреставрировать.
Факт
Здание отнесли в реестр памятников архитектуры не за почтенный возраст, а за сохранившийся фасад. В приказе Алтайохранкультуры от 2013 года указано, что здание – "пример деревянного жилого дома в формах эклектики". Это художественное направление в архитектуре, ориентированное на использование в одном сооружении различных форм искусства прошлого в любых сочетаниях.
10:08:35 24-04-2023
Поскольку сносить нельзя, дом случайным образом саморазрушится. От стыда. От того что стоит и занимает такой жирный кусок земли, где можно было бы впихнуть одноподъездный человечник.
12:04:29 24-04-2023
Гость (10:08:35 24-04-2023) Поскольку сносить нельзя, дом случайным образом саморазрушит... сгорит (
10:27:54 24-04-2023
интересно что там в подземном этаже...
12:32:54 24-04-2023
Как вся эта показуха - просто противно и гадко , весь город изуродовали многоэтажками , сколько снесли, сожгли ... Почему нельзя изначально поддерживать в нормальном состоянии: Гоголя 76, Зайчанская школа и т.д. всё глядим на Европу, а ведь там все сохраняют....и по 200 и 300 лет
14:30:25 24-04-2023
Ольга (12:32:54 24-04-2023) Как вся эта показуха - просто противно и гадко , весь город... Полностью поддерживаю. Одни жильцы вкладывают свои средств для поддержания жилья, оформляют ипотеки. А другие - ждут, когда дом разрушится и им подарят квартиры за счёт налогов других людей... Тем более историческое здание довели до такого состояния...
16:42:50 24-04-2023
Гость (14:30:25 24-04-2023) Полностью поддерживаю. Одни жильцы вкладывают свои средств д... да, достаточно вспомнить дом лесневского там же реально все готово к реконструкции, и проект есть но уперлось в жадность жителей с большой долей вероятности дом будет утерян (
21:54:53 24-04-2023
Урбанизко (16:42:50 24-04-2023) да, достаточно вспомнить дом лесневского там же реально вс... А про совершенно непомерную жадность застройщиков ничего не хотите сказать?