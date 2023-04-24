Здание изношено на 63%, но сносить его не будут

24 апреля 2023, 09:30, ИА Амител

Дом на ул. Пролетарской, 74 / Фото: barneapol.ru

В Барнауле намерены расселить жильцов одного из самых старых домов. Это деревянная двухэтажка, расположенная на ул. Пролетарской, 74. Здание построено в 1900 году из дерева и признано памятником архитектуры. Сейчас мэрия намерена изъять помещения в доме, а собственникам предоставить компенсацию.

Разрушающийся фундамент, дырявая кровля

Деревянное здание признали аварийным ещё в 2019 году – степень его износа составила 63%. Комиссия установила (работы по обследованию дома проводили в 2018 году), что последний капитальный ремонт делали аж 1986 году. За это время практически все элементы здания пришли в негодность.

Так, фундамент, построенный из красного кирпича, постоянно подтапливало утечками из ветхих водопроводных коммуникаций, на полу скапливалась вода. Это привело к разрушению части фундамента. В неудовлетворительном состоянии находились и стены.

"Кирпичная кладка цокольной части дома имеет массовые разрушения, сквозные трещины, искривления вследствие естественного физического износа при отсутствии проведения своевременного текущего ремонта", – сказано в документе.

Брёвна, из которых сделаны стены дома, были поражены жучком-короедом, межэтажные перекрытия почти сгнили. Кровля сильно протекала, затапливая квартиры ниже. Также есть следы гниения деревянных конструкций. Трубы водоснабжения и канализации, электросети на момент проведения обследования изношены на 70%.

Снести нельзя – сохранить

Несмотря на высокую степень разрушения, здание до сих пор было жилым (в нём расположено шесть квартир). Но 18 апреля 2023 года глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об изъятии у собственников недвижимости и земельного участка площадью 7 соток "для муниципальных нужд".

По практике после этого дома сносят, а площадки выставляют на торги. Однако двухэтажку на ул. Пролетарской, 7, демонтировать не будут: она находится в реестре объектов культурного наследия и охраняется государством. Поэтому после расселения (собственникам помещений при этом положена денежная компенсация) дом должны отреставрировать.

Факт

Здание отнесли в реестр памятников архитектуры не за почтенный возраст, а за сохранившийся фасад. В приказе Алтайохранкультуры от 2013 года указано, что здание – "пример деревянного жилого дома в формах эклектики". Это художественное направление в архитектуре, ориентированное на использование в одном сооружении различных форм искусства прошлого в любых сочетаниях.