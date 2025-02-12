Жильцы барнаульского дома жалуются на квартирантов, которые "кошмарят" всех соседей

По словам жильцов, квартиранты громко слушают музыку, скорая увозит от них "связанных людей"

12 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

Один из квартирантов / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Балтийской, 41, поселились квартиранты, которые мешают жильцам всего дома, сообщает участница паблика "Инцидент Барнаул".

"Прогулки с оружием, ор, музыка до самого утра. Скорая увозит связанных людей из этой квартиры", – рассказала она.

По ее словам, собственник квартиры не предпринимает никаких мер, несмотря на многочисленные жалобы соседей. А тем временем жильцам становится страшно выходить из дома: "никто не хочет неприятностей".

"Участковому клянутся, что съедут, жильцам же смеются в глаза со словами, что никуда они не собираются. Люди неадекватные", – говорит читательница.

В пресс-службе УМВД России по Барнаулу сообщили, что по данному факту уже зарегистрировано заявление. Полиция проводит проверку.