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Жильцы барнаульского дома жалуются на квартирантов, которые "кошмарят" всех соседей

По словам жильцов, квартиранты громко слушают музыку, скорая увозит от них "связанных людей"

12 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

Один из квартирантов / Фото: "Инцидент Барнаул"
Один из квартирантов / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Балтийской, 41, поселились квартиранты, которые мешают жильцам всего дома, сообщает участница паблика "Инцидент Барнаул".

"Прогулки с оружием, ор, музыка до самого утра. Скорая увозит связанных людей из этой квартиры", – рассказала она.

По ее словам, собственник квартиры не предпринимает никаких мер, несмотря на многочисленные жалобы соседей. А тем временем жильцам становится страшно выходить из дома: "никто не хочет неприятностей".

"Участковому клянутся, что съедут, жильцам же смеются в глаза со словами, что никуда они не собираются. Люди неадекватные", – говорит читательница.

В пресс-службе УМВД России по Барнаулу сообщили, что по данному факту уже зарегистрировано заявление. Полиция проводит проверку.

Барнаул Происшествия жалобы и просьбы

Комментарии 11

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Гость

16:35:18 12-02-2025

Интересно какие результаты будут у этой проверки.
Готов поспорить, что указанные в заявлении факты не обнаружены

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Гость

16:59:04 12-02-2025

Гость (16:35:18 12-02-2025) Интересно какие результаты будут у этой проверки.Готов п... Почему подобный беспредел ПОКРЫВАЕТСЯ??? У нас точно правовое государство?!

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Гость

17:17:13 12-02-2025

Гость (16:59:04 12-02-2025) Почему подобный беспредел ПОКРЫВАЕТСЯ??? У нас точно правово... Здесь в другом дело, ни кто их не покрывает. Просто проще написать, что указанные факты не выявлены. Всё работа проделана, все молодцы. Вы думаете ППС или участковый горят желанием конфликтовать с пьяной толпой. У которых к тому же есть оружие.
А так всё они отправили почтой ответ, пока дошло пока люди новую жалобу напишут, а скорее всего и не будут т.к не увидят эффекта. А в случае жалобы в прокуратуру, работа сделана виновных нет, всё чётко

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Гость

09:27:27 13-02-2025

Гость (16:59:04 12-02-2025) Почему подобный беспредел ПОКРЫВАЕТСЯ??? У нас точно правово... кем покрывается?

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Митя

17:01:15 12-02-2025

Гость (16:35:18 12-02-2025) Интересно какие результаты будут у этой проверки.Готов п... зато когда отберешь пестик и засунешь ушлепку в очко, сразу факты обнаружат

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Гость

16:58:12 12-02-2025

Интересный беспредел, а силовые структуры БЕССИЛЬНЫ???? к вопросу о профессионализме!

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Гость

17:01:57 12-02-2025

ставлю на черное

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Гость

21:40:27 12-02-2025

За то что на фото точно привлечь можно, а за нарушение тишины штраф 500 руб., такой закон приняли наши депутаты.

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Гость

06:19:02 13-02-2025

Гость (21:40:27 12-02-2025) За то что на фото точно привлечь можно, а за нарушение тишин... штрафы автолюбителям подняли, а за нарушение спокойной жизни граждан - нет, почему?

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Гость

10:54:11 13-02-2025

Заварите им входную дверь- быстро образумятся.

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гость

11:20:42 13-02-2025

хозяев набутылить заодно

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