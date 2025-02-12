Жильцы барнаульского дома жалуются на квартирантов, которые "кошмарят" всех соседей
По словам жильцов, квартиранты громко слушают музыку, скорая увозит от них "связанных людей"
12 февраля 2025, 16:15, ИА Амител
В Барнауле на улице Балтийской, 41, поселились квартиранты, которые мешают жильцам всего дома, сообщает участница паблика "Инцидент Барнаул".
"Прогулки с оружием, ор, музыка до самого утра. Скорая увозит связанных людей из этой квартиры", – рассказала она.
По ее словам, собственник квартиры не предпринимает никаких мер, несмотря на многочисленные жалобы соседей. А тем временем жильцам становится страшно выходить из дома: "никто не хочет неприятностей".
"Участковому клянутся, что съедут, жильцам же смеются в глаза со словами, что никуда они не собираются. Люди неадекватные", – говорит читательница.
В пресс-службе УМВД России по Барнаулу сообщили, что по данному факту уже зарегистрировано заявление. Полиция проводит проверку.
16:35:18 12-02-2025
Интересно какие результаты будут у этой проверки.
Готов поспорить, что указанные в заявлении факты не обнаружены
16:59:04 12-02-2025
Гость (16:35:18 12-02-2025) Интересно какие результаты будут у этой проверки.Готов п... Почему подобный беспредел ПОКРЫВАЕТСЯ??? У нас точно правовое государство?!
17:17:13 12-02-2025
Гость (16:59:04 12-02-2025) Почему подобный беспредел ПОКРЫВАЕТСЯ??? У нас точно правово... Здесь в другом дело, ни кто их не покрывает. Просто проще написать, что указанные факты не выявлены. Всё работа проделана, все молодцы. Вы думаете ППС или участковый горят желанием конфликтовать с пьяной толпой. У которых к тому же есть оружие.
А так всё они отправили почтой ответ, пока дошло пока люди новую жалобу напишут, а скорее всего и не будут т.к не увидят эффекта. А в случае жалобы в прокуратуру, работа сделана виновных нет, всё чётко
09:27:27 13-02-2025
Гость (16:59:04 12-02-2025) Почему подобный беспредел ПОКРЫВАЕТСЯ??? У нас точно правово... кем покрывается?
17:01:15 12-02-2025
Гость (16:35:18 12-02-2025) Интересно какие результаты будут у этой проверки.Готов п... зато когда отберешь пестик и засунешь ушлепку в очко, сразу факты обнаружат
16:58:12 12-02-2025
Интересный беспредел, а силовые структуры БЕССИЛЬНЫ???? к вопросу о профессионализме!
17:01:57 12-02-2025
ставлю на черное
21:40:27 12-02-2025
За то что на фото точно привлечь можно, а за нарушение тишины штраф 500 руб., такой закон приняли наши депутаты.
06:19:02 13-02-2025
Гость (21:40:27 12-02-2025) За то что на фото точно привлечь можно, а за нарушение тишин... штрафы автолюбителям подняли, а за нарушение спокойной жизни граждан - нет, почему?
10:54:11 13-02-2025
Заварите им входную дверь- быстро образумятся.
11:20:42 13-02-2025
хозяев набутылить заодно