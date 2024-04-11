Жильцы бийской многоэтажки пожаловались на подвал, залитый нечистотами

Откачка жидкости не помогает, она возвращается на место

11 апреля 2024, 13:50, ИА Амител

Нечистоты / Фото: pxhere.com

Жильцы дома на улице Мартьянова, 39/1, в Бийске пожаловались на то, что их подвал постоянно заливает нечистотами. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По словам горожан, решить проблему быстро не получается. Управляющая компания несколько раз откачивала жидкость, однако она через некоторое время снова заполняет подвал. Как объяснили людям, это происходит из-за коммунальной аварии в переулке Липовом.

"У нас однокомнатная квартира, живем вместе с сыном-инвалидом. Он у меня парализованный, не может ходить, только лежит. И дышит всем этим, я хоть могу на улицу выйти, а он – нет", – посетовала местная жительница.

Люди жалуются на то, что запах нечистот поднимается до четвертого этажа. Управляющая компания готовится обращаться в суд из-за бездействия водоканала.