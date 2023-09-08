Жилет с котами Фредди Меркьюри продали за 17 млн рублей
Финальная стоимость превысила начальную в 20 раз
08 сентября 2023, 20:02, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жилет, принадлежащий вокалисту группы Queen Фредди Меркьюри, продали на аукционе. На одежде были изображены портреты котов именитого музыканта, сообщили в аукционном доме.
Отмечается, что начальная цена шелкового жилета оценивалась в 5-7 тысяч фунтов, а продан он был за 139,7 тысячи фунтов стерлингов.
Финальная стоимость лота в 20 раз превысила оценочную.
Всего на торгах было представлено 59 лотов, которые принадлежали Фредди Меркьюри.
Комментарии 0