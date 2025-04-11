Жить в лесу, работать в городе. Какие таунхаусы продают в престижном районе Барнаула?

В сосновом бору можно купить современные дома с высокими потолками, свободной продуманной планировкой и террасой

11 апреля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFG1bk6c

Таунхаус в сосновом бору / Фото: "Винтеко"

В условиях постоянной занятости, плотного трафика и перегруженности города все больше людей стремятся к уединению, комфорту и жизни ближе к природе. Однако мало кто готов жертвовать при этом доступностью инфраструктуры и уезжать далеко от центра города. Для тех, кто ищет золотую середину, есть жилой формат – таунхаусы в современном архитектурном стиле Right*, расположенные в одном из самых экологичных и престижных районов Барнаула – сосновом бору на Горе.

Пространство для жизни без компромиссов

Таунхаусы идеально подойдут для тех, кто ценит уединение, тишину и статус. Комплекс состоит из четырех дуплексов, каждый из которых представляет собой два полноценных коттеджа с собственными земельными участками. Владелец получает не просто жилье, а качественное жизненное пространство, где продумана каждая деталь.

Дома оснащены центральными коммуникациями – вода, канализация, газ, электричество. Отдельная газовая котельная в цоколе обеспечивает энергоэффективность и независимость. Материал стен – трехслойный силикатный кирпич, перекрытия из железобетонных плит, а кровля выполнена из долговечных клик-фальцевых панелей.

Внутри – свободные планировки без перегородок и отделки, что позволяет реализовать любые дизайнерские идеи. Высокие потолки (3,2 м – на первом этаже и 3 м – на втором) создают ощущение простора и света. В цоколе – технические помещения и все вводы коммуникаций. Продуманная логика помещений позволяет разместить на первом этаже кухню, гостиную, гардеробную и гостевой санузел, а на втором – две спальни, две детские комнаты и дополнительный санузел.

Таунхаус в сосновом бору / Фото: "Винтеко"

Премиальное удобство и вдохновляющие виды

Расположение в тупиковой части жилой зоны, в шаге от леса, делает место идеальным для жизни без постороннего шума. Из каждой гостиной – выход на просторную террасу. На участке предусмотрены два парковочных места: теплый гараж и навес. Для гостей – отдельная асфальтированная парковка перед въездом в комплекс.

Близость к лыжной базе "Динамо" и Трассе здоровья делает район особенно привлекательным для любителей активного образа жизни. При этом дорога до центра города занимает минут 5-10. Вся инфраструктура – рядом, но остается за пределами личного уединения.

Узнать подробнее о таунхаусах Right можно по телефону +7 961-982-08-61 или на сайте.

*Right ("Райт")

ООО "Винтеко"

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