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"Жить здорово". Московский врач-проктолог клиники Малышевой проведёт приём в Барнауле

Рассказываем, где и когда можно попасть на приём

18 апреля 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaKxYDFqk

Врач-проктолог Михаил Черепенин / Фото: клиника "Парк здоровья"
Врач-проктолог Михаил Черепенин / Фото: клиника "Парк здоровья"

21-22 апреля 2023 года в барнаульской клинике "Парк здоровья" будет вести приём к.м.н., врач-проктолог из Москвы, руководитель клиники Елены Малышевой и эксперт программ "Здоровье" и "Жить Здорово" Михаил Черепенин.

Вы сможете получить первичную консультацию, второе мнение доктора по существующим проблемам, а также провести оперативное лечение геморроя, анальных трещин, эпителиального копчикового хода за один день без госпитализации.

Также клиника "Парк здоровья", помимо проктологии, ведёт приём пациентов по следующим направлениям:

  • эстетическая гинекология;
  • мужская интимная пластика;
  • лечение суставов инъекциями стволовых клеток;
  • косметология;
  • хирургия;
  • флебология.

Записаться на приём к Михаилу Черепенину или получить предварительную консультацию можно по телефону в Барнауле: 8 (3852) 560-230. Не откладывайте звонок, количество мест ограничено. Используйте уникальную возможность.

Клиника "Парк здоровья"
Адрес: г. Барнаул, ул. Телефонная, 165
Тел.: 8 (3852) 560-230
Сайт ООО "Клиника Норма"

 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Комментарии 6

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ау!

10:12:55 18-04-2023

думаю, что ТО РОСЗДРАВНАДЗОРА следует обратить на это внимание: нелицензированная деятельность этого масквича. у него нет лицензии на осуществление меддеятельности на адрес этой клиники, у клиники нет в штате данного специалиста. сплошной обман.

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Гость

10:20:01 18-04-2023

Ну дурачки зомбированые малышевой в очередь встанут.

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гость

10:23:54 18-04-2023

есть проблемы ? идите к Тимуру Идаятовичу Велиеву ...

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Гость

10:33:44 18-04-2023

Либерда к нему уже вовсю записывается.

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Гость

12:16:54 18-04-2023

А не инъекции стволовыми клетками унесли жизни Глаголевой, Самохиной, Абдулова ???

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Гость

12:32:11 18-04-2023

Гость (12:16:54 18-04-2023) А не инъекции стволовыми клетками унесли жизни Глаголевой, С... Это они сами вам рассказывали?

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