"Жить здорово". Московский врач-проктолог клиники Малышевой проведёт приём в Барнауле

Рассказываем, где и когда можно попасть на приём

18 апреля 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaKxYDFqk

Врач-проктолог Михаил Черепенин / Фото: клиника "Парк здоровья"

21-22 апреля 2023 года в барнаульской клинике "Парк здоровья" будет вести приём к.м.н., врач-проктолог из Москвы, руководитель клиники Елены Малышевой и эксперт программ "Здоровье" и "Жить Здорово" Михаил Черепенин.

Вы сможете получить первичную консультацию, второе мнение доктора по существующим проблемам, а также провести оперативное лечение геморроя, анальных трещин, эпителиального копчикового хода за один день без госпитализации.

Также клиника "Парк здоровья", помимо проктологии, ведёт приём пациентов по следующим направлениям:

эстетическая гинекология;

мужская интимная пластика;

лечение суставов инъекциями стволовых клеток;

косметология;

хирургия;

флебология.

Записаться на приём к Михаилу Черепенину или получить предварительную консультацию можно по телефону в Барнауле: 8 (3852) 560-230. Не откладывайте звонок, количество мест ограничено. Используйте уникальную возможность.

Клиника "Парк здоровья"

Адрес: г. Барнаул, ул. Телефонная, 165

Тел.: 8 (3852) 560-230

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