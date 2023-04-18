"Жить здорово". Московский врач-проктолог клиники Малышевой проведёт приём в Барнауле
Рассказываем, где и когда можно попасть на приём
18 апреля 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaKxYDFqk
21-22 апреля 2023 года в барнаульской клинике "Парк здоровья" будет вести приём к.м.н., врач-проктолог из Москвы, руководитель клиники Елены Малышевой и эксперт программ "Здоровье" и "Жить Здорово" Михаил Черепенин.
Вы сможете получить первичную консультацию, второе мнение доктора по существующим проблемам, а также провести оперативное лечение геморроя, анальных трещин, эпителиального копчикового хода за один день без госпитализации.
Также клиника "Парк здоровья", помимо проктологии, ведёт приём пациентов по следующим направлениям:
- эстетическая гинекология;
- мужская интимная пластика;
- лечение суставов инъекциями стволовых клеток;
- косметология;
- хирургия;
- флебология.
Записаться на приём к Михаилу Черепенину или получить предварительную консультацию можно по телефону в Барнауле: 8 (3852) 560-230. Не откладывайте звонок, количество мест ограничено. Используйте уникальную возможность.
Клиника "Парк здоровья"
Адрес: г. Барнаул, ул. Телефонная, 165
Тел.: 8 (3852) 560-230
Сайт ООО "Клиника Норма"
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
10:12:55 18-04-2023
думаю, что ТО РОСЗДРАВНАДЗОРА следует обратить на это внимание: нелицензированная деятельность этого масквича. у него нет лицензии на осуществление меддеятельности на адрес этой клиники, у клиники нет в штате данного специалиста. сплошной обман.
10:20:01 18-04-2023
Ну дурачки зомбированые малышевой в очередь встанут.
10:23:54 18-04-2023
есть проблемы ? идите к Тимуру Идаятовичу Велиеву ...
10:33:44 18-04-2023
Либерда к нему уже вовсю записывается.
12:16:54 18-04-2023
А не инъекции стволовыми клетками унесли жизни Глаголевой, Самохиной, Абдулова ???
12:32:11 18-04-2023
Гость (12:16:54 18-04-2023) А не инъекции стволовыми клетками унесли жизни Глаголевой, С... Это они сами вам рассказывали?