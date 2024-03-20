Житель Алтая до смерти избил брата и спрятал труп в зарослях

Мужчина пытался обмануть следователей, но они оказались умнее

20 марта 2024, 13:54, ИА Амител

Автомобиль следователей / Фото: sledcom.ru

В Рубцовском районе мужчина до смерти избил брата и попытался замаскировать его гибель под безвестное исчезновение.

Как сообщили в Следкоме Алтайского края, обвиняемый, 53-летний житель Волчихинского района, 5 июня 2023 года у себя дома из-за неприязненных отношений несколько раз ударил кулаком по лицу 47-летнего брата, с которым жил вместе. Через несколько часов нападавший обнаружил, что родственник умер.

Испугавшись содеянного, он на следующий день вывез труп на садовой тележке в заросли деревьев за село, а затем обратился к правоохранителям с заявлением о пропаже брата. Злоумышленник пытался ввести следователей и полицейских в заблуждение, но в ноябре под тяжестью доказательств сознался.

На мужчину завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас сельчанин ждет суда.