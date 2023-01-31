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Житель Алтая хотел заработать на ставках и отдал мошеннику почти 93 тысячи рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

31 января 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

25-летний житель Усть-Коксинского района Республики Алтай потерял почти 93 тысячи рублей, желая заработать на спортивных ставках, сообщили в региональном МВД.

Молодой человек рассказал, что в соцсети ему пришло сообщение от незнакомца о возможности лёгкого заработка таким способом.  Доверившись злоумышленнику, сельчанин взял в кредит около 150 тысяч рублей, а затем на протяжении нескольких дней переводил ему деньги на электронный счёт.

Обратиться в полицию парня уговорили родственники, когда он им рассказал о своих "инвестициях".

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, совершённом с применением значительного ущерба гражданину.

Комментарии 1

  • Алтырбас хотел по лёгкому срубить бабла, не честным способом , но мала мала угарел А когда родня алтырбасова поняла что "праздник жизни" отменяется, поговорила его жаловаться идти, однако
    31 января, Гость   Ответить
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