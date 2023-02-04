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Житель Алтая изнасиловал женщину, чтобы отомстить ей за штраф

Злоумышленника заключили под стражу

04 февраля 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Республике Алтай правоохранители расследовали уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Майминского района, который изнасиловал женщину. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился ранним утром 13 ноября 2022 года в Чойском районе. 

Пьяный злоумышленник пошёл на преступление из личной неприязни к потерпевшей, которая накануне дала против него показания о совершённом им правонарушении. Из-за этого его оштрафовали.

"По ходатайству следователя на период предварительного расследования судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <...> Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу", – рассказали в ведомстве.

 

 

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