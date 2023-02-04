Житель Алтая изнасиловал женщину, чтобы отомстить ей за штраф

Злоумышленника заключили под стражу

04 февраля 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай правоохранители расследовали уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Майминского района, который изнасиловал женщину. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился ранним утром 13 ноября 2022 года в Чойском районе.

Пьяный злоумышленник пошёл на преступление из личной неприязни к потерпевшей, которая накануне дала против него показания о совершённом им правонарушении. Из-за этого его оштрафовали.