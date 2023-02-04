Житель Алтая изнасиловал женщину, чтобы отомстить ей за штраф
Злоумышленника заключили под стражу
04 февраля 2023, 19:30, ИА Амител
В Республике Алтай правоохранители расследовали уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Майминского района, который изнасиловал женщину. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Инцидент случился ранним утром 13 ноября 2022 года в Чойском районе.
Пьяный злоумышленник пошёл на преступление из личной неприязни к потерпевшей, которая накануне дала против него показания о совершённом им правонарушении. Из-за этого его оштрафовали.
"По ходатайству следователя на период предварительного расследования судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <...> Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу", – рассказали в ведомстве.
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