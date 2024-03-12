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Житель Алтая изнасиловал женщину-инвалида, пока его собутыльники спали

Мужчину заключили под стражу

12 марта 2024, 14:15, ИА Амител

Место происшествия / Фото: СУ СКР по Республике Алтай
Место происшествия / Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Горно-Алтайске правоохранители подозревают 63-летнего мужчину в изнасиловании женщины-инвалида. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Следкоме Республики Алтай, инцидент случился в ночь на 8 марта в доме на улице Радужной. Пьяный мужчина после распития спиртного со знакомыми дождался, когда все уснут, после чего, угрожая убийством, изнасиловал потерпевшую, страдавшую от осложнений после инсульта.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

14:40:54 12-03-2024

Фигассе. Пьяный и старый... Изнасиловал. А вы говорите - Виагра

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Элен без ребят

16:12:28 12-03-2024

жЫвотное

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