Житель Алтая купил лотерейку за 20 рублей и стал миллионером

Победитель ещё не обратился за выигрышем

10 марта 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Алтайского края выиграл в лотерею более 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба "Столото".

"10 марта 2023 года в государственной лотерее "Дуэль" был разыгран суперприз – 1 297 690 рублей. Фортуна оказалась на стороне участника из Алтайского края", – рассказал распространитель государственных лотерей.

Счастливчик купил билет всего за 20 рублей в мобильном приложении "Столото".

Победитель ещё не обратился за выигрышем в лотерейный центр "Столото" в Москве.

По правилам государственной лотереи "Дуэль", чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации.

Ранее стало известно, сколько миллионов рублей выиграли в лотерею жители Алтайского края в 2021 году.