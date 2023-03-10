Житель Алтая купил лотерейку за 20 рублей и стал миллионером
Победитель ещё не обратился за выигрышем
10 марта 2023, 17:18, ИА Амител
Житель Алтайского края выиграл в лотерею более 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба "Столото".
"10 марта 2023 года в государственной лотерее "Дуэль" был разыгран суперприз – 1 297 690 рублей. Фортуна оказалась на стороне участника из Алтайского края", – рассказал распространитель государственных лотерей.
Счастливчик купил билет всего за 20 рублей в мобильном приложении "Столото".
Победитель ещё не обратился за выигрышем в лотерейный центр "Столото" в Москве.
По правилам государственной лотереи "Дуэль", чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации.
Ранее стало известно, сколько миллионов рублей выиграли в лотерею жители Алтайского края в 2021 году.
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