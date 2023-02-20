Житель Алтая на большой скорости на легковушке слетел в кювет и погиб
Мужчина скончался в машине скорой помощи
20 февраля 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
Водитель легкового автомобиля погиб в Горном Алтае, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 19 февраля около 20:00.
"40-летний житель Онгудайского района, управляя автомобилем марки ВАЗ-21102, при движении со стороны села Теньга в направлении села Шиба не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием", – рассказали в ведомстве.
От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Полицейские проводят проверку.
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