Житель Алтая на большой скорости на легковушке слетел в кювет и погиб

Водитель легкового автомобиля погиб в Горном Алтае, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 19 февраля около 20:00.

"40-летний житель Онгудайского района, управляя автомобилем марки ВАЗ-21102, при движении со стороны села Теньга в направлении села Шиба не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием", – рассказали в ведомстве.