Житель Алтая нанес смертельный удар собутыльнику детским самокатом

Обвиняемого взяли под стражу

04 июля 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Житель Майминского района Республики Алтай обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть мужчины, сообщили в региональном Следкоме.

Конфликт случился 28 июня во время застолья в деревянном аиле в селе Усть-Кан. 48-летний мужчина ударил хозяина детским самокатом по голове, а затем ушел с другом.

В течение суток потерпевший скончался на месте происшествия без оказания медпомощи.

Подозреваемому предъявили обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения сельчанина под стражу. Расследование продолжается.