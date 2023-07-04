Житель Алтая нанес смертельный удар собутыльнику детским самокатом
Обвиняемого взяли под стражу
04 июля 2023, 14:19, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Республике Алтай
Житель Майминского района Республики Алтай обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть мужчины, сообщили в региональном Следкоме.
Конфликт случился 28 июня во время застолья в деревянном аиле в селе Усть-Кан. 48-летний мужчина ударил хозяина детским самокатом по голове, а затем ушел с другом.
В течение суток потерпевший скончался на месте происшествия без оказания медпомощи.
Подозреваемому предъявили обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения сельчанина под стражу. Расследование продолжается.
10:53:41 05-07-2023
Надо запретить самокаты. От них все беды.