Житель Алтая отдал вымогателям 52 тысячи, чтобы они не выложили его "пикантное" видео

Возбуждено уголовное дело

01 марта 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

30-летний житель Горно-Алтайска перечислил вымогателям 52 тысячи рублей, чтобы те не выложили его приватное видео. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.

Всё началось с того, что мужчина у себя дома просматривал на смартфоне сайты для взрослых, и на одном из них на экране высветилось уведомление с просьбой предоставить права доступа к камере. Не придав этому значения, горожанин нажал на кнопку "разрешить", после чего были запечатлены его "дальнейшие действия".

"Аферисты, получив "пикантные" кадры видеосъёмки, через несколько дней смогли найти мужчину в одной из социальных сетей и стали шантажировать, угрожая выложить видео в интернет. Пытаясь спасти свою репутацию, горожанин в общей сложности перевёл на указанные ему счета 52 тысячи рублей", – рассказали в полиции.

Поняв, что злоумышленники не остановятся на достигнутом, мужчина обратился за помощью к стражам порядка. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.