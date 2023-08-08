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Житель Алтая поджег дом с пятью детьми и сожительницей и убежал в лес

Мужчину поймали через несколько дней

08 августа 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru
Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае жителя задержали за попытку убийства шестерых человек, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел вечером 4 августа в одном из сел Первомайского района. 31-летний мужчина поджег дом, в котором находились сожительница и пятеро ее малолетних детей.

"Женщине вместе с детьми удалось покинуть горящее помещение", – рассказали в ведомстве.

После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении. 7 августа его обнаружили в лесу неподалеку от села.

Сельчанина обвинили в "покушении на убийство с особой жестокостью двух и более лиц, включая малолетних".

Фото: pixabay.com

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Алтайский край Происшествия мужчины и женщины

Комментарии 1

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Гость

21:31:28 08-08-2023

Кто-то контролирует, "производительниц-сожительниц", проживающих исключительно на детские пособия ?

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