Житель Алтая прокопал тоннель к соседу и украл три предмета для полного расслабления
Сельчанину грозит до шести лет лишения свободы
25 апреля 2024, 12:40, ИА Амител
Подземный тоннель / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае житель поселка Труд проник в дом соседа с целью украсть его имущество, сообщает региональное МВД.
"Похитил радиоприемник, вентилятор и детский бассейн", – рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, 56-летний мужчина прокопал проход к соседу и через крышку подпола проник в квартиру. Правоохранители изъяли похищенные вещи и передали владельцу.
Сельчанину грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в жилище".
12:41:37 25-04-2024
Монте-Кристо начитался...
13:00:56 25-04-2024
Гость (12:41:37 25-04-2024) Монте-Кристо начитался...... Скорее всего Достоевского... и решил воплотиться в роль!
12:46:06 25-04-2024
радиоприемник, вентилятор и детский бассейн... да уж.
12:54:41 25-04-2024
Если бы украл миллиард или состав с нефтью, мог стать олигархом. Вот такие превратности судьбы в России.
13:13:35 25-04-2024
человек готовился к большому поступку. сейчас его закроют. и он там навыки применит эти. для написания "монте кристо по алтайски"
14:03:09 25-04-2024
Такого в тюрьму нельзя. Подкопает там и совершит массовый побег.
15:22:05 25-04-2024
Тьфу на украденное! Я подумал,что он украл курнуть,бухнуть и надувную тётку.
А вентилятор-какое расслабление? Если только невысоко взлететь?