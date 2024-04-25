Житель Алтая прокопал тоннель к соседу и украл три предмета для полного расслабления

Сельчанину грозит до шести лет лишения свободы

25 апреля 2024, 12:40, ИА Амител

Подземный тоннель / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае житель поселка Труд проник в дом соседа с целью украсть его имущество, сообщает региональное МВД.

"Похитил радиоприемник, вентилятор и детский бассейн", – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, 56-летний мужчина прокопал проход к соседу и через крышку подпола проник в квартиру. Правоохранители изъяли похищенные вещи и передали владельцу.

Сельчанину грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в жилище".