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Житель Алтая прокопал тоннель к соседу и украл три предмета для полного расслабления

Сельчанину грозит до шести лет лишения свободы

25 апреля 2024, 12:40, ИА Амител

Подземный тоннель / Фото: unsplash.com
Подземный тоннель / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае житель поселка Труд проник в дом соседа с целью украсть его имущество, сообщает региональное МВД.

"Похитил радиоприемник, вентилятор и детский бассейн", – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, 56-летний мужчина прокопал проход к соседу и через крышку подпола проник в квартиру. Правоохранители изъяли похищенные вещи и передали владельцу.

Сельчанину грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в жилище".

Алтайский край Криминал забавные истории

Комментарии 7

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Гость

12:41:37 25-04-2024

Монте-Кристо начитался...

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Гость

13:00:56 25-04-2024

Гость (12:41:37 25-04-2024) Монте-Кристо начитался...... Скорее всего Достоевского... и решил воплотиться в роль!

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Элен без ребят

12:46:06 25-04-2024

радиоприемник, вентилятор и детский бассейн... да уж.

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Гость

12:54:41 25-04-2024

Если бы украл миллиард или состав с нефтью, мог стать олигархом. Вот такие превратности судьбы в России.

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Гость

13:13:35 25-04-2024

человек готовился к большому поступку. сейчас его закроют. и он там навыки применит эти. для написания "монте кристо по алтайски"

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Гость

14:03:09 25-04-2024

Такого в тюрьму нельзя. Подкопает там и совершит массовый побег.

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Гость

15:22:05 25-04-2024

Тьфу на украденное! Я подумал,что он украл курнуть,бухнуть и надувную тётку.
А вентилятор-какое расслабление? Если только невысоко взлететь?

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