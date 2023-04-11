Житель Алтая пытался вывезти из страны "стратегически важную" хвойную древесину

Документы содержали недостоверные сведения о происхождении и транспортировке

11 апреля 2023, 12:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о контрабанде лесоматериалов, сообщает рубцовская транспортная прокуратура.

"В 2021 году житель края организовал незаконное перемещение через границу РФ на территорию иностранного государства пиломатериалов из древесины хвойных пород объёмом 181 куб. метр на сумму более 1,5 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

При этом использовались документы, содержащие недостоверные сведения о происхождении и транспортировке.

Жителю края грозит до семи лет лишения свободы за "контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере".

Ранее в Алтайском крае отделались штрафом фигуранты дела о контрабанде леса на 33 млн рублей.