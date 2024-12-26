Житель Алтая решил перейти дорогу в неположенном месте и попал под колеса "Газели"

Пешеходу потребовалась медпомощь

26 декабря 2024, 14:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Водитель "Газели" сбил пешехода в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 25 декабря около 08:15 у дома № 7 по улице Оконечной.

38-летний местный житель за рулем автомобиля ГАЗ-2705 допустил наезд на 52-летнего горожанина, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медпомощь. За нарушение ПДД его привлекли к административной ответственности.