Житель Алтая решил перейти дорогу в неположенном месте и попал под колеса "Газели"
Пешеходу потребовалась медпомощь
26 декабря 2024, 14:45, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Водитель "Газели" сбил пешехода в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 25 декабря около 08:15 у дома № 7 по улице Оконечной.
38-летний местный житель за рулем автомобиля ГАЗ-2705 допустил наезд на 52-летнего горожанина, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медпомощь. За нарушение ПДД его привлекли к административной ответственности.
15:20:05 26-12-2024
То есть водила видел пешика и все равно сбил.
15:39:42 26-12-2024
СОК (15:20:05 26-12-2024) То есть водила видел пешика и все равно сбил.... в зоне видимости пешеходного перехода
15:59:56 26-12-2024
СОК (15:20:05 26-12-2024) То есть водила видел пешика и все равно сбил.... ну и докажите мне что это не заказное убийство под видом вот этого всего
кем сбитый и где работал?