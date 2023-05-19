Житель Алтая требовал деньги за гибель на СВО сына, брошенного после рождения
Родителям погибшего военнослужащего положены выплаты в равных долях
19 мая 2023, 12:30, ИА Амител
В Алтайском крае мужчину лишили права на выплаты в связи с гибелью сына на СВО, сообщает в своём Telegram-канале объединённая пресс-служба судов региона.
Напомним, родителям погибшего военнослужащего положены выплаты в равных долях. Мужчина заявил своё право на деньги, однако бывшая супруга обратилась в суд с заявлением, что он "с момента рождения сына участия в его жизни не принимал".
"Суд в решении указал, что ответчик участия в воспитании сына не принимал, моральную, физическую и духовную поддержку не оказывал, материально не содержал, алиментов не платил, семейных и родственных связей с сыном не имел", – говорится в сообщении пресс-службы.
После этого мужчина подал апелляцию. Однако суд оставил в силе решение отказать ему в выплате.
13:04:06 19-05-2023
Справедливо.
14:05:55 19-05-2023
родителям погибшего военнослужащего положены выплаты в равных долях---- в документе нет ничего про то, кто кого воспитывал. Он отец, родительских прав не лишен (почему то), значит, имеет полное право. Юридически странное решение.
15:02:05 19-05-2023
Гость (14:05:55 19-05-2023) родителям погибшего военнослужащего положены выплаты в равны... Не правы. У нас давно в судах есть различие между родителями и боилогическими родителями. Там нетолько права, но и обязанности. Да и лишают очень редко. Вот если бы алименты платил - то без проблем. А так... Ни один суд на его сторону не встанет. Считайте что он алименты на сына подал. Ему бы отказали сразу же. Тут тоже самое.
15:02:30 19-05-2023
Гость (14:05:55 19-05-2023) родителям погибшего военнослужащего положены выплаты в равны... Видимо тоже своих бросил?
15:18:46 19-05-2023
Гость (14:05:55 19-05-2023) родителям погибшего военнослужащего положены выплаты в равны... Нет, не положены, если признают недостойным наследником. Лица клонявшиеся от выплаты алиментов как раз входят в число недостойных. Все по закону.
15:30:11 19-05-2023
Гость (14:05:55 19-05-2023) родителям погибшего военнослужащего положены выплаты в равны... Согласна, нравиться нам это или не нравится, таков закон, мать может наговорить что ей выгодно, аллиметы мог платить по договоренности, участие отца в воспитании или не воспитании невозможно доказать.
15:45:44 19-05-2023
Гость (14:05:55 19-05-2023) родителям погибшего военнослужащего положены выплаты в равны...
14:12:29 19-05-2023
Сам пусть на СВО идёт наглец.
14:32:55 19-05-2023
Сначала бросят детей, а как ребёнок погиб то сразу бегут за деньгами. Твари не благодарные.
14:51:45 19-05-2023
А совесть у отца есть? Да многого мы не знаем про личную жизнь супругов,а если он вообще ни как не участвовал то тогда я на стороне матери
14:58:01 19-05-2023
Сергей (14:51:45 19-05-2023) А совесть у отца есть? Да многого мы не знаем про личную жиз... А если мать не давала участвовать?
15:12:11 19-05-2023
Гость (14:58:01 19-05-2023) А если мать не давала участвовать?... Даже если и не давала, всё равно у него нет никакого морального права получить деньги за убитого...
16:00:14 19-05-2023
Гость (14:58:01 19-05-2023) А если мать не давала участвовать?... Запретила алименты платить? Сто раз вам уже говорилось , что запретить видеться с ребенком НЕВОЗМОЖНО. Подаете в суд на определение права общения. Суд выделяет вам определенные дгни и часть каникул. Вы приходите в эти дни и забираете ребёнка. Если жена не дает - придут приставы
20:53:57 19-05-2023
Гость (16:00:14 19-05-2023) Запретила алименты платить? Сто раз вам уже говорилось , что... Моя подруга с сыном так и сделали, а бывшая невестка прямо на суде сказала, что она мать и не даст общаться ни отцу ни бабушке, и ни кто не мог ни чего сделать. Не видели ребёнка 10 лет. А как наступил переходный возраст, она собрала ему вещи, посадила в такси и отправила к бабушке («Котенка в мешке»). Воспитывала мужчину, а получилось воришка, врунишка и тому подобное. Отец ребенка алименты на книжку переводил, ей в руки не давал. Отец ребенка не знает, у них не выстроены связи , и теперь один ужас, что творит этот мальчик
22:20:49 19-05-2023
Гость (20:53:57 19-05-2023) Моя подруга с сыном так и сделали, а бывшая невестка прямо н... Если мальчик таков, как Вы его отписываете, то мальчик вряд ли пойдет воевать за Ролину, так что проблема пока исключительно семейного характера.
22:03:10 19-05-2023
Гость (14:58:01 19-05-2023) А если мать не давала участвовать?... Скорее всего так и было!
17:09:16 19-05-2023
Сергей (14:51:45 19-05-2023) А совесть у отца есть? Да многого мы не знаем про личную жиз... Суды разобрались во всем. У каждого была возможность собрать доказательства и пригласить свидетелей.
15:08:43 19-05-2023
Гнида
15:20:04 19-05-2023
Во скот!!!!!!!!
15:35:15 19-05-2023
Гость (14:58:01 19-05-2023) А если мать не давала участвовать?... Ну как минимум хотя-бы финансово дал понять что участвовал в течении жизни сына, а так конечно справедливо
15:51:03 19-05-2023
Какие деньги? Зачем этот цирк? Погиб их сын, это просто очень тяжело пережить гибель собственного ребенка, так нет им насрать на это, главное бабки
16:01:53 19-05-2023
как не стыдно судиться над телом сына!
16:15:56 19-05-2023
Гость (16:01:53 19-05-2023) как не стыдно судиться над телом сына!... сына все равно не вернуть, а деньги не пахнут
16:06:58 19-05-2023
Прагматик. Если дают денег, так почему бы и нет.
16:32:27 19-05-2023
ему надо было не только отказать но еще и отметелить дубинами и бросить в яму к волкособам Потому что там такому самое место
17:37:17 19-05-2023
Откуда у человека столько наглости,ничего святого...Хотел бы и встречался и содержал,а так удобно сказать,что бывшая не разрешает.Очень удобная позиция. А как деньги замаячили,то ничего ему не помешало,и в суд пошел и апелляцию подал.