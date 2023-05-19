Житель Алтая требовал деньги за гибель на СВО сына, брошенного после рождения

Родителям погибшего военнослужащего положены выплаты в равных долях

19 мая 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мужчину лишили права на выплаты в связи с гибелью сына на СВО, сообщает в своём Telegram-канале объединённая пресс-служба судов региона.

Напомним, родителям погибшего военнослужащего положены выплаты в равных долях. Мужчина заявил своё право на деньги, однако бывшая супруга обратилась в суд с заявлением, что он "с момента рождения сына участия в его жизни не принимал".

"Суд в решении указал, что ответчик участия в воспитании сына не принимал, моральную, физическую и духовную поддержку не оказывал, материально не содержал, алиментов не платил, семейных и родственных связей с сыном не имел", – говорится в сообщении пресс-службы.

После этого мужчина подал апелляцию. Однако суд оставил в силе решение отказать ему в выплате.