Житель Алтая убил квартиранта-собутыльника, потратившего на алкоголь последние деньги

Руками и палкой бил по голове и туловищу

07 апреля 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мужчину осудили за избиение до смерти жившего у него товарища, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в ноябре 2022 года в одном из сёл Рубцовского района.

"У 55-летнего мужчины в доме несколько лет проживал его 53-летний знакомый, не имевший собственного жилья. Между ними возник конфликт. Хозяин дома, недовольный тем, что квартирант потратил последние деньги на спиртное, стал избивать его, нанося удары руками и палкой в область туловища и головы", – рассказали в ведомстве.

На следующий день мужчину госпитализировали в медучреждение, где он спустя несколько дней скончался от полученных травм.

Сельчанина на семь с половиной лет отправили в колонию за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".