На Алтае в кафе мужчина убил мужчину из-за ревности

Рукой нанёс один удар в голову

21 февраля 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай мужчина в состоянии опьянения одним ударом убил посетителя кафе, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл ночью 19 февраля в Горно-Алтайске в кафе Sky, где 34-летний местный житель поссорился с посетителем из-за ревности к своей женщине.

"Рукой нанёс потерпевшему один удар в область головы, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, от которой 41-летний горожанин скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени", – рассказали в ведомстве.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".