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Житель Алтая врезался на иномарке в пень и погиб

Мужчина скончался по пути в больницу

03 августа 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай
Фото: МВД по Республике Алтай

Человек погиб в результате ДТП в Горном Алтае, сообщили в региональном МВД.

ДТП случилось 2 августа около 19:00 в окрестностях села Сугаш Усть-Коксинского района. 68-летний местный житель ехал на Hyundai Trajet, но по пути не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет, в результате чего наехал на пень.

Мужчина скончался по пути в больницу в машине скорой помощи. Полицейские проводят проверку.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

14:28:37 03-08-2023

Поди не пристегнут был. его подушкой и прибило.

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Гость

14:50:20 03-08-2023

Гость (14:28:37 03-08-2023) Поди не пристегнут был. его подушкой и прибило.... Судя по разбитому стеклу, пытался вылететь через лобовое.

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