Житель Алтая врезался на иномарке в пень и погиб
Мужчина скончался по пути в больницу
03 августа 2023, 11:31, ИА Амител
Фото: МВД по Республике Алтай
Человек погиб в результате ДТП в Горном Алтае, сообщили в региональном МВД.
ДТП случилось 2 августа около 19:00 в окрестностях села Сугаш Усть-Коксинского района. 68-летний местный житель ехал на Hyundai Trajet, но по пути не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет, в результате чего наехал на пень.
Мужчина скончался по пути в больницу в машине скорой помощи. Полицейские проводят проверку.
14:28:37 03-08-2023
Поди не пристегнут был. его подушкой и прибило.
14:50:20 03-08-2023
Гость (14:28:37 03-08-2023) Поди не пристегнут был. его подушкой и прибило.... Судя по разбитому стеклу, пытался вылететь через лобовое.