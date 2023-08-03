Житель Алтая врезался на иномарке в пень и погиб

Мужчина скончался по пути в больницу

03 августа 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

Человек погиб в результате ДТП в Горном Алтае, сообщили в региональном МВД.

ДТП случилось 2 августа около 19:00 в окрестностях села Сугаш Усть-Коксинского района. 68-летний местный житель ехал на Hyundai Trajet, но по пути не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет, в результате чего наехал на пень.

Мужчина скончался по пути в больницу в машине скорой помощи. Полицейские проводят проверку.