Житель Алтая выловил 3 тонны рачков артемии и попался полиции
Ущерб от его действий превысил 3 млн рублей
27 июля 2023, 10:24, ИА Амител
В Алтайском крае в суд передали уголовное дело о незаконном вылове более 3 тонн рачков артемии.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, обвинения в браконьерстве предъявили 47-летнему жителю поселка Байгамут Благовещенского района. Он собирал рачков без разрешения и квоты на берегу Кучукского озера.
За четыре дня он выловил более 3 тонн артемии, ущерб превысил 3 млн рублей. Добычу мужчина планировал продать перекупщикам в соседний регион.
Всего у него изъяли 89 мешков с цистой артемии, а также мотоцикл "Урал", который он использовал для нелегального промысла. Жаброногих при этом полицейские вернули в свою среду.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Решения суда обвиняемый дожидается, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
10:32:10 27-07-2023
То есть трупы рачков просто выкинули в водоём, верх идиотизма.
11:03:35 27-07-2023
Человек (10:32:10 27-07-2023) То есть трупы рачков просто выкинули в водоём, верх идиотизм... циста - это не сами рачки, а их кладки, яйца. Как раз правильно сделали, из них вылупятся новые рачки
11:38:36 27-07-2023
Гость (11:03:35 27-07-2023) циста - это не сами рачки, а их кладки, яйца. Как раз правил... Там не про цисты речь, а про самих рачков.
10:51:04 27-07-2023
зашибись! мы завтра едем туда отдыхать а там три тонны дохлых рачков выкинули