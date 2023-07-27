Житель Алтая выловил 3 тонны рачков артемии и попался полиции

Ущерб от его действий превысил 3 млн рублей

27 июля 2023, 10:24, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае в суд передали уголовное дело о незаконном вылове более 3 тонн рачков артемии.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, обвинения в браконьерстве предъявили 47-летнему жителю поселка Байгамут Благовещенского района. Он собирал рачков без разрешения и квоты на берегу Кучукского озера.

За четыре дня он выловил более 3 тонн артемии, ущерб превысил 3 млн рублей. Добычу мужчина планировал продать перекупщикам в соседний регион.

Всего у него изъяли 89 мешков с цистой артемии, а также мотоцикл "Урал", который он использовал для нелегального промысла. Жаброногих при этом полицейские вернули в свою среду.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Решения суда обвиняемый дожидается, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.