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Житель Алтая выловил 3 тонны рачков артемии и попался полиции

Ущерб от его действий превысил 3 млн рублей

27 июля 2023, 10:24, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае в суд передали уголовное дело о незаконном вылове более 3 тонн рачков артемии.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, обвинения в браконьерстве предъявили 47-летнему жителю поселка Байгамут Благовещенского района. Он собирал рачков без разрешения и квоты на берегу Кучукского озера.

За четыре дня он выловил более 3 тонн артемии, ущерб превысил 3 млн рублей. Добычу мужчина планировал продать перекупщикам в соседний регион.

Всего у него изъяли 89 мешков с цистой артемии, а также мотоцикл "Урал", который он использовал для нелегального промысла. Жаброногих при этом полицейские вернули в свою среду.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Решения суда обвиняемый дожидается, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Комментарии 4

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Человек

10:32:10 27-07-2023

То есть трупы рачков просто выкинули в водоём, верх идиотизма.

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Гость

11:03:35 27-07-2023

Человек (10:32:10 27-07-2023) То есть трупы рачков просто выкинули в водоём, верх идиотизм... циста - это не сами рачки, а их кладки, яйца. Как раз правильно сделали, из них вылупятся новые рачки

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Человек

11:38:36 27-07-2023

Гость (11:03:35 27-07-2023) циста - это не сами рачки, а их кладки, яйца. Как раз правил... Там не про цисты речь, а про самих рачков.

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Гость

10:51:04 27-07-2023

зашибись! мы завтра едем туда отдыхать а там три тонны дохлых рачков выкинули

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