Житель Алтая заболел метапневмовирусом
Информацией поделились в региональном Роспотребнадзоре
11 января 2025, 20:31, ИА Амител
В Республике Алтай выявили случай заражения метапневмовирусом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Как отметили в ведомстве, за неделю с 3 по 10 января зарегистрировали 355 случаев ОРВИ, в том числе 213 среди детей до 14 лет.
Также провели 39 носоглоточных смывов, два из которых оказались положительными: на метапневмовирус и коронавирус.
Всего за этот период в регионе выявили шесть случаев COVID-19 и 55 случаев внебольничной пневмонии.
Метапневмовирус вызывает острые респираторные инфекции. Он передается воздушно-капельным путем, особенно в зимний и ранневесенний период. Сильнее всего к нему уязвимы дети до пяти лет, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.
Симптомы включают кашель, насморк, одышку, высокую температуру и головную боль, а в тяжелых случаях могут развиваться бронхит или пневмония.
Специфического лечения метапневмовируса не существует. Применяется только симптоматическая терапия.
21:00:23 11-01-2025
Это ж сколько сил нужно приложить, чтоб у тебя взяли какие-то смывы и доказать, что это не ОРВИ.
Вот просто представляю, приходит человек с этой бедой в нашу поликлинику. К кому и куда его пошлют , и сколько он ещё заразит пока окажется на больничной койке с фиброзом
08:07:52 12-01-2025
Гость (21:00:23 11-01-2025) Это ж сколько сил нужно приложить, чтоб у тебя взяли какие-т... ОРВИ - тоже вирусы, только без конкретики. Лечение все равно симптоматическое.
11:10:54 12-01-2025
Гость (21:00:23 11-01-2025) Это ж сколько сил нужно приложить, чтоб у тебя взяли какие-т... а вы знаете, как расшифровывается ОРВИ? по сути, это ЛЮБОЙ вирусняк, вызывающий респираторные инфекции, только без указания конкретного вируса.
вы прям как из детсада...
21:08:58 11-01-2025
Где этот алтырбас шарился ?
03:15:06 12-01-2025
опять заразу из китая завезли... сколько можно уже
01:33:21 13-01-2025
у нас тоже куча таких уже, в барнауле. просто все в частных клиниках антибиотики жрут