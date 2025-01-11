Житель Алтая заболел метапневмовирусом

Информацией поделились в региональном Роспотребнадзоре

11 января 2025, 20:31, ИА Амител

Фото: De an Sun / unsplash.com

В Республике Алтай выявили случай заражения метапневмовирусом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, за неделю с 3 по 10 января зарегистрировали 355 случаев ОРВИ, в том числе 213 среди детей до 14 лет.

Также провели 39 носоглоточных смывов, два из которых оказались положительными: на метапневмовирус и коронавирус.

Всего за этот период в регионе выявили шесть случаев COVID-19 и 55 случаев внебольничной пневмонии.

Метапневмовирус вызывает острые респираторные инфекции. Он передается воздушно-капельным путем, особенно в зимний и ранневесенний период. Сильнее всего к нему уязвимы дети до пяти лет, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.

Симптомы включают кашель, насморк, одышку, высокую температуру и головную боль, а в тяжелых случаях могут развиваться бронхит или пневмония.

Специфического лечения метапневмовируса не существует. Применяется только симптоматическая терапия.



