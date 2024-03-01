Житель Алтая задушил приятеля и рассказал об этом на работе

Так мужчина решил отомстить товарищу за причиненные обиды

01 марта 2024, 07:50, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

42-летний житель Зонального района предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, сообщили в Следкоме Алтайского края.

Утром 13 декабря 2023 года мужчина зашел в дом к приятелю, с которым накануне поругался и был в обиде из-за оскорблений.

"Он подошел к лежащему на диване хозяину дома и через одеяло стал его душить, удерживая до тех пор, пока мужчина не перестал подавать признаки жизни. После произошедшего злоумышленник направился на работу, где рассказал о совершенном им преступлении", – рассказали в ведомстве.

Впоследствии на мужчину завели дело об убийстве. Его материалы с обвинительным заключением передали в суд на рассмотрение.